O zrušení závodu, který měl odstartovat přesně v poledne, přišla zpráva v neděli ráno. „S takovým množstvím sněhu už bylo nemožné cokoliv udělat. Na prvním místě je bezpečnost, navíc je olympijská sezona,“ uvedl šéf organizačního výboru Michael Walchhofer.
info Zauchensee‼️— FIS Alpine (@fisalpine) January 11, 2026
due to the strong snowfall in the night, strong wind on the top the jury together with the LOC decided to cancel today’s SG Race. The current conditions do not meet the necessary safety standards.#FISAlpine #WorldCupZauchensee pic.twitter.com/7RfvQ464Nb
Ze dvojice naplánovaných závodů se v Zauchensee uskutečnil jen sobotní sjezd. V něm Ledecká obsadila dělené desáté místo, z vítězství se radovala americká reprezentantka Lindsey Vonnová.
Nyní bude Světový pohár alpských lyžařek pokračovat úterním slalomem ve Flachau.