Zase mimo body. Koudelka na velkém můstku ve Falunu skončil v prvním kole

Skokan na lyžích Roman Koudelka nepostoupil v druhém závodu Světového poháru ve Falunu do 2. kola, po prvním skoku obsadil 43. místo. Ani ve čtvrtém dílu seriálu se tak šestatřicetiletá česká jednička nedočkala bodů.

Český skokan na lyžích Roman Koudelka během MS v Trondheimu. | foto: Reuters

Koudelkovi se ve Falunu vůbec nedařilo v úterý, kdy se na středním můstku ani nedostal do závodu. Ve středu se celkem bezpečně kvalifikoval ze 41. pozice, ale v prvním soutěžním kole v příznivých větrných podmínkách skočil jen 117,5 metru a skončil daleko za postupovou třicítkou.

Můstky v Harrachově? Nestaví se, řeší se spor. Minimálně rok ztratíme, počítá svaz

Na druhou výhru za sebou útočí Rakušan Stefan Kraft, jenž předvedl nejdelší skok 1. kola 133 metrů a vede o 5,3 bodu před Slovincem Anžem Laniškem.

