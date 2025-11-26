Zase mimo body. Koudelka na velkém můstku ve Falunu skončil v prvním kole

Koudelkovi se ve Falunu vůbec nedařilo v úterý, kdy se na středním můstku ani nedostal do závodu. Ve středu se celkem bezpečně kvalifikoval ze 41. pozice, ale v prvním soutěžním kole v příznivých větrných podmínkách skočil jen 117,5 metru a skončil daleko za postupovou třicítkou.
|
Můstky v Harrachově? Nestaví se, řeší se spor. Minimálně rok ztratíme, počítá svaz
Na druhou výhru za sebou útočí Rakušan Stefan Kraft, jenž předvedl nejdelší skok 1. kola 133 metrů a vede o 5,3 bodu před Slovincem Anžem Laniškem.