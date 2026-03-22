Zabystřanovi poslední super-G v sezoně nevyšel, v Kvitfjellu opět kraloval Paris

Šestatřicetiletý závodník předvedl totožný double v norském středisku i loni v březnu a také před sedmi lety. Celkem Paris v Kvitfjellu vybojoval rekordních osm vítězství. Své 26. prvenství ve Světovém poháru získal s náskokem sedmi setin sekundy před Vincentem Kriechmayrem, třetí byl další Rakušan Raphael Haaser.
Zabystřan, který v prosinci senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně, dnes ztratil na vítěze 2,31 sekundy a zaznamenal druhý nejhorší výsledek v této disciplíně v sezoně. Osmadvacetiletý český reprezentant porazil jen Kanaďana Jamese Crawforda a juniorského mistra světa Francouze Victora Haghighata. Dvanáctým místem v konečném pořadí Zabystřan přesto výrazně vylepšil dosavadní maximum.
Poslední závod v ročníku nevyšel ani vítězi Světového poháru a hodnocení super-G Marcu Odermattovi. Hvězdný Švýcar skončil devatenáctý s téměř dvousekundovým mankem na Parise.
Finále SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) - super-G:
Muži: 1. Paris (It.) 1:26,81, 2. Kriechmayr -0,07, 3. Haaser (oba Rak.) -0,38, 4. Monney (Švýc.) -0,66, 5. Franzoni (It.) -0,86, 6. Rogentin (Švýc.) -0,93, ...24. Zabystřan (ČR) -2,31.