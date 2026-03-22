Zabystřanovi poslední super-G v sezoně nevyšel, v Kvitfjellu opět kraloval Paris

Lyžař Jan Zabystřan obsadil v superobřím slalomu ve finále Světového poháru v Kvitfjellu 24. místo a v hodnocení disciplíny vypadl z první desítky. Z osmého místa klesl na 12. pozici. Stejně jako v sobotním sjezdu zvítězil italský veterán Dominik Paris.

Jan Zabystřen na trati super-G v Kvitfjellu. | foto: AP

Šestatřicetiletý závodník předvedl totožný double v norském středisku i loni v březnu a také před sedmi lety. Celkem Paris v Kvitfjellu vybojoval rekordních osm vítězství. Své 26. prvenství ve Světovém poháru získal s náskokem sedmi setin sekundy před Vincentem Kriechmayrem, třetí byl další Rakušan Raphael Haaser.

Zabystřan, který v prosinci senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně, dnes ztratil na vítěze 2,31 sekundy a zaznamenal druhý nejhorší výsledek v této disciplíně v sezoně. Osmadvacetiletý český reprezentant porazil jen Kanaďana Jamese Crawforda a juniorského mistra světa Francouze Victora Haghighata. Dvanáctým místem v konečném pořadí Zabystřan přesto výrazně vylepšil dosavadní maximum.

Ledecká útočila na stupně, v závěru ale chybovala. Super-G ovládla Goggiaová

Poslední závod v ročníku nevyšel ani vítězi Světového poháru a hodnocení super-G Marcu Odermattovi. Hvězdný Švýcar skončil devatenáctý s téměř dvousekundovým mankem na Parise.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) - super-G:

Muži: 1. Paris (It.) 1:26,81, 2. Kriechmayr -0,07, 3. Haaser (oba Rak.) -0,38, 4. Monney (Švýc.) -0,66, 5. Franzoni (It.) -0,86, 6. Rogentin (Švýc.) -0,93, ...24. Zabystřan (ČR) -2,31.
Konečné pořadí superobřího slalomu (po 7 závodech): 1. Odermatt (Švýc.) 425, 2. Kriechmayr 347, 3. Haaser 301, 4. Franzoni 285, 5. Paris 257, 6. Von Allmen (Švýc.) 255, ...12. Zabystřan 163.
Průběžné pořadí SP (po 34 z 36 závodů): 1. Odermatt 1626, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 958, 3. McGrath 844, 4. Kristoffersen (oba Nor.) 771, 5. Von Allmen 770, 6. Meillard (Švýc.) 763, ...44. Zabystřan 168.

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Biatlon ONLINE: Poslední závod sezony, bezchybná Voborníková zatím čtvrtá

Sledujeme online
Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Oslu

Biatlonový Světový pohár má před sebou poslední dva závody, ten první na norském Holmenkollenu pojedou ženy. Do klání s hromadným startem se vešly i dvě Češky Tereza Voborníková a Lucie Charvátová....

Štafeta čtvrtkařek i s Manuel byla na HMS diskvalifikována, večer v akci Švábíková

Lurdes Gloria Manuel (vpravo) a Henriette Jaegerová během finálového závodu na...

Halové mistrovství světa v atletice v polské Toruni vrcholí posledním dnem. Štafeta čtvrtkařek na 4x400 metrů, v jejíž sestavě figurovala také šampionka individuálního závodu Lurdes Gloria Manuel,...

22. března 2026  13:53

ONLINE: Newcastle v derby vede, pak nastoupí West Ham i Tottenham

Sledujeme online
Anthony Gordon z Newcastlu skóruje v utkání proti Sunderlandu.

Dlouhých deset let čekala Premier League na severské derby mezi Newcastlem a Sunderlandem, teď je na řadě odveta. Na podzim byli úspěšnější dnešní hosté, kdo ovládne důležitý zápas 31. kola? Sledujte...

22. března 2026  13:37,  aktualizováno  13:42

Basketbalistky Hradce Králové prohrály derby v Trutnově a půjdou na USK

Eliška Hálová (vlevo) z Hradce Králové se tlačí k trutnovskému koši, brání ji...

Východočeské derby v lize basketbalistek vyhrál podruhé za sebou Trutnov. Na domácí palubovce zdolal Hradec Králové 81:72 a navázal na lednové vítězství 81:77. Předtím Kara nedokázala svého...

22. března 2026  13:24

Sestry Pavelkovy jsou ve finále turnaje plážových volejbalistek v Tlaxcale

Zákrok Anny Pavelkové v poli.

Sestry Anna a Kateřina Pavelkovy se na úvod sezony probojovaly do finále turnaje Pro Tour v plážovém volejbalu kategorie Challenge v mexické Tlaxcale. Dvacetileté české hráčky budou bojovat o titul...

22. března 2026  12:17

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začala už v říjnu a poslední start zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. I letos ve Světovém poháru závodí česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

6. března 2026  13:18,  aktualizováno  22. 3. 12:09

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky byly lednové závody ve...

15. března 2026  11:48,  aktualizováno  22. 3. 12:08

Pastrňák dal gól a připsal si 500. asistenci v NHL. Vladař vychytal výhru

Hokejisté Bostonu slaví gól. Zleva: Charlie McAvoy, David Pastrňák, Pavel Zacha...

David Pastrňák přispěl v sobotním zápase NHL gólem a přihrávkou k vítězství Bostonu nad Detroitem 4:2 a jako šestý Čech v soutěži zaznamenal 500. asistenci. Byl také vyhlášen druhou hvězdou utkání....

22. března 2026  12:07

Moje dcera Démonka. Když jede, radši koukám do lesa, říká táta Kraus

Premium
Lucie Krausová a Tomáš Kraus

Když kamarádi Lucii Krausové pustili video, jak její táta z hecu sjíždí Lomnický štít, nevěřila vlastním očím. „To má být můj táta? On tak skvěle lyžuje?“ Až do svých dvanácti let netušila, že má...

22. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cyklistka Silvestriová má po pádu v Milán-San Remo zlomená žebra a rameno

Debora Silvestriová

Pět zlomených žeber a drobnou frakturu ramene si odnesla italská cyklistka Debora Silvestriová z hrozivého pádu v sobotním závodě Milán-San Remo. Sedmadvacetiletá jezdkyně to oznámila na instagramu.

22. března 2026  11:49

Ledecká útočila na stupně, v závěru ale chybovala. Super-G ovládla Goggiaová

Ester Ledecká v cíli super-G v Kvitfjellu.

Ester Ledecká má za sebou poslední závod sezony. Ve finále Světového poháru v norském Kvitfjellu skončila v superobřím slalomu šestá, přitom ještě v polovině trati vedla. Z vítězství se radovala...

22. března 2026  11:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.