Granerud vyhrál ve Willingenu i druhý jednokolový závod skokanů

Výsledky SP ve skocích na lyžích ve Willingenu 1. Granerud (Nor.) 154,3 b. (149 m), 2. Žyla (Pol.) 135,0 (137), 3. Eisenbichler (Něm.) 132,9 (143), 4. Muraňka (Pol.) 127,6 (134,5), 5. Tande (Nor.) 125,9 (128), 6. Kraft 124,5 (136), 7. Huber (oba Rak.) 121,9 (129), 8. Paschke (Něm.) 121,2 (128), 9. Ammann (Švýc.) 119,4 (131), 10. Kubacki (Pol.) 118,9 (130), …35. Kožíšek 100,6 (125), 38. Polášek 95,1 (118), 51. Štursa (všichni ČR) 78,9 (112). Průběžné pořadí SP (po 17 z 28 závodů): 1. Granerud 1206 b., 2. Eisenbichler 888, 3. Stoch 725, 4. Žyla 60, 5. Johansson (Nor.) 579, 6. Kubacki 568, ...64. Polášek 4, 67. Kožíšek 2.