Láme mi to srdce. Akrobatický lyžař zůstal po vážné nehodě v tréninku ochrnutý

  15:39
Norský akrobatický lyžař William Bostadlökken po zranění v tréninku na závod Světového poháru ochrnul. Nehoda se stala před dvěma týdny v přípravě na soutěž v Big Airu v americkém Steamboat Springs, o těžkých následcích nyní dvacetiletý závodník informoval na instagramu.

William Bostadlökken v nemocnici po vážném pádu při tréninku. | foto: Instagram Williama Bostadlökkena

Při prvním tréninku se mu na můstku nepovedl odraz, ve vzduchu ztratil orientaci a v důsledku toho nekontrolovaně upadl na hlavu a záda.

Utrpěl zlomeninu dvou hrudních obratlů, fraktury žeber a ramena. Po převozu do nemocnice v Denveru podstoupil operaci, zůstal po ní ale ochrnutý od pátého a šestého hrudního obratle. V současnosti už rehabilituje v Norsku.

„Tohle psát mi láme srdce. Mám sen, že jednoho dne zase budu moci lyžovat. Lyžování je to, co mám na tomhle světě nejraději, pro to žiju. Nebude to snadné, ale budu bojovat, nikdy se nevzdám,“ uvedl Bostadlökken.

V listopadu vyhrál závod Evropského poháru v Innsbrucku. Na kontě má také sedm startů v Big Airu ve Světovém poháru, kde je jeho maximem 12. místo z loňského říjnového závodu v Churu.

Témata: Trénink, lyžař, Denver
