Boj o Lauberhorn skončil, sjezd ve Wengenu ve Světovém poháru zůstává

Švýcarský lyžařský svaz už nahlásil klasický podnik do kalendáře i pro další roky, původně byl přitom Wengen jmenovitě přihlášen jen do nadcházející sezony. Do dalších dvou ročníků SP svaz kvůli finančním neshodám s organizátory zaregistroval termíny bez konkrétního dějiště.

Jádrem sporu bylo rozdělení příjmů z vysílacích práv, o kterém se pořadatelé s národním lyžařským svazem dohadují už od roku 2016. Federace tvrdí, že nedokáže vyhovět finančním požadavkům organizačního výboru. Právní bitva dospěla až před sportovní arbitráž CAS v Lausanne.

Situace se přiblížila vyřešení o víkendu, kdy podnikatel a mecenáš Jörg Moser oznámil, že do přípravy závodů na ikonické trati vloží 300 000 eur (více než osm milionů korun). Svaz navíc získal i příslib podpory z politických kruhů.

Trať z Lauberhornu je se čtyřmi a půl kilometry nejdelší sjezdovkou ve Světovém poháru. Tradiční závod se koná od roku 1930 a v elitním mužském seriálu nechyběl od jeho zřízení v roce 1967.