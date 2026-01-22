Wengen a Kitzbühel, euforie i sjezdařské peklo. Proč jde o takové ikony?

Marco Odermatt na trati ve sjezdu ve Wengenu.

Michal Koubek
  15:00
Ten řev byl naprosto ohlušující. Minulou sobotu po sjezdu ve švýcarském Wengenu víc než třicet tisíc fanoušků skandovalo jméno domácího miláčka Marka Odermatta a slavilo jeho rekordní čtvrté vítězství.

On pumpoval rukama, smál se. „Každý rok na tomto místě byl vrcholem, což stále platí. Vážně ohromující závod,“ zářil osmadvacetiletý fenomén.

Jen co veselí opadlo, rychle se sbalil a přejel do Kitzbühelu, kde už od úterý sjezdaře čekaly první tréninky a v sobotu se postaví na start dalšího ikonického sjezdu.

„Tam to bude o něčem jiném,“ věděl Odermatt, který v Rakousku loni sice ovládl super-G, ovšem na sjezdařské prvenství stále čeká a sbírá druhá a třetí místa.

Jde o jeden z malá triumfů, který ještě ve sbírce nemá. Samozřejmě po něm touží. Vždyť se říká, že kdo chce být skutečnou sjezdařskou legendou, musí slavit právě zde.

Kitzbühel? To jsou dvě minuty na hraně. Vždycky jsem všem v cíli blahopřál, že jsou dole.

Didier Cuchebývalý švýcarský sjezdař

