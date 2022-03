Skokanský talent Polášek o konci: Kvůli hubnutí jsem nemohl normálně žít

V aktuální sezoně Světového poháru Polášek nebodoval, jeho nejlepším výsledkem je 12. místo z roku 2018. O jeho vylepšení už někdejší juniorský mistr světa ze středního můstku a velký talent usilovat nebude.

Co vás k rozhodnutí ukončit kariéru vedlo?

Jednak šlo o psychickou stránku a motivaci a taky na tom nejsem dobře zdravotně. Letos jsem tomu chtěl dát úplně všechno – nejspíš až moc, a to mně s odstupem času asi uškodilo. Například co se týče hubnutí a váhy, to jsem přehnal a zašlo to tak daleko, že jsem neměl energii normálně žít. Když to beru zpětně, tak to dobrá cesta nebyla.

Jak dlouho ve vás rozhodnutí zrálo?

Byla to delší doba. Teď už jsem to v sobě nevydržel držet.

S kým vším jste konec konzultoval?

Bylo to čistě moje rozhodnutí.

Jaké jste dostal reakce od rodiny, přátel, trenérů nebo kolegů z týmu?

Někdo to chápal, někdo byl proti a snažil se mě přemlouvat. Nakonec je to ale moje rozhodnutí. A věřím, že správné. Samozřejmě počítám i s tím, že mi časem může dojít, že je to chyba. To se ale ukáže až za čas.

Měla na vaše rozhodnutí vliv i nepříjemná situace na olympijských hrách v Pekingu, kde jste měl po příletu pozitivní test na covid, osm dní jste strávil v izolaci, načež jste stihl aspoň týmový závod?

Určitě. K Pekingu jsem směřoval celé čtyři roky. A tyhle roky, nutno říct, že nevydařené, nakonec podtrhnul pozitivní test na covid. Celé dva roky během pandemie jsem si dával obrovský pozor. Letos jsem kvůli olympiádě ani nejezdil domů a neviděl rodinu, abych eliminoval veškeré riziko. Bohužel to dopadlo takhle.

Na co budete ze skokanské kariéry nejraději vzpomínat?

Nejvíce asi na chvíle s ostatními skokany, první Kontinentální pohár v Japonsku a mistrovství světa v Americe v roce 2017.

Co vám naopak chybět nebude?

Ta dřina. Každodenní tréninky, hlídání jídla a odjíždění ze závodů, když ostatní ještě skáčou.

Konec jste oznámil v neděli, jaké máte další plány?

Aktuálně se cítím natolik unavený, že potřebuji pár týdnů volno.

Co si ze sportu vezmete do osobního života?

Nejvíce asi svou píli. I v osobním životě je potřeba se zlepšovat a pracovat na sobě. To mi šlo. Bohužel mi to sport nevrátil.