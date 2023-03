Schützová byla na Vasově běhu desátá, Persson ukončil norskou vítěznou sérii

Vasův běh závod Ski Classics v dálkovém lyžování ve Švédsku (90 km) Muži: 1. Persson (Švéd.) -0,3, 2. Nygaard (Nor.) 3:37:43,3, 3. Stadaas (Nor.) -1,0, ...23. Šrail -4:02,3, 49. Štoček (oba ČR) -10:32,5.

Průběžné pořadí Ski Classics: 1. Persson 2220, 2. Novak (Švéd.) 1275, Riege (Nor.) 1272, ...28. Šrail 484, 34. Štoček 413. Ženy: 1. Fletenová 4:04:08,4, 2. S. Slindová (obě Nor.) -2:32,6, 3. Dahlová (Švéd.) -3:59,7, ...10. Schützová -14:36,5, 15. Grohová (obě ČR) -20:40,8.

Průběžné pořadí Ski Classics: 1. Dahlová 1850, 2. Smedaasová (Nor.) 1825, 3. Fletenová 1653, ...8. Schützová 1026, 20. Grohová 611.