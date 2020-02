Vasův běh je olympiáda pro laufaře, míní Bauer. Co ukáže Smutná a spol.?

Je tady legendou. Řezáč poběží po dvaadvacáté Regenerace po viróze, trénink v Alpách a maximální soustředění na nedělní start v legendárním Vasově běhu. To vše provázelo přípravu Stanislava Řezáče na svůj již 22. start v proslulém laufu. „Poslední dva týdny se soustředím pouze na přípravu, letošní Vasův běh bude mimořádně těžký,“ tuší Stanislav Řezáč. Po Jizerské padesátce se musel vypořádat s onemocněním, aby se mohl naplno pustit do tréninku v rakouských Alpách. „Nebylo to nic drastického, ale byl jsem unavený a musel jsem doléčit virózu, abych mohl pořádně trénovat. Od minulého týdne jsem byl poblíž Ramsau, kde trénovala i řada dalších závodníků. Každodenní dvoufázový trénink mi dal do těla, navíc počasí i tady bylo hodně nestabilní – chumelení, mráz, potom obleva a znovu ochlazení, k tomu hodně silný vítr. Letošní zima je skutečně podivná,“ krčí Řezáč rameny. V devadesáti kilometrů dlouhém závodě ze Sälenu do Mory ve Švédsku si Řezáč v neděli připíše svůj už dvaadvacátý start v kariéře. „Je pravda, že není mnoho lidí, kteří absolvovali tento celosvětový laufařský svátek tolikrát jako já. Dostal jsem i pamětní plaketu za dvacet absolvovaných ročníků. Ta atmosféra, délka trati a pověst závodu je naprosto unikátní, vždyť letos byla všechna startovní místa obsazena jen několik týdnů po spuštění registrací. A to je jich pro nedělní závod, do kterého startují profesionálové i amatéři společně, téměř šestnáct tisíc. Mám tenhle běh vážně rád, i když letos to nejspíš bude kvůli ohromné konkurenci a poměrně nevyzpytatelnému počasí opravdu mimořádně těžké,“ uvědomuje si Stanislav Řezáč. „Vasaloppet je, podobně jako naše Jizerská 50, oslavou lyžování a sportu, dobrodružství a pohybu jako takového. Celý týden se konají závody, sportovně kulturní akce a v Moře a okolí se potkávají lyžaři doslova z celého světa. Hlavní nedělní závod je svátkem pro všechny, kdo vyznávají aktivní a sportovní způsob života. Právě ten je tím primárním, co jako Slavia pojišťovna Sport Team podporujeme a podporovat nadále budeme,“ dodává k nedělnímu závodu iniciátor týmu Pavel Sehnal.