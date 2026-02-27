Vasaloppet (Vasův běh) – dálkový závod na lyžích
- Vasův běh je nejstarší a nejslavnější dálkový závod v běhu na lyžích na světě.
- Poprvé se konal v roce 1922 a inspirován je historickým útěkem švédského krále Gustava Vasy v 16. století.
- Dnes patří mezi vrcholy seriálu dálkových běhů Ski Classics a každoročně přitahuje tisíce profesionálů i amatérů z celého světa.
Kdy a kde se Vasův běh koná?
- Hlavní závod se ve Švédsku tradičně běží první březnovou neděli, tedy 1. března 2026. Součástí programu je ale celý „Vasaloppet Week“ – týden doprovodných závodů různých délek (30 km, 45 km, 90 km, štafety i ženské varianty).
- Závodníci musejí v hlavním závodě zdolat trasu dlouhou 90 kilometrů. Běží se klasickou technikou (bruslení je zakázáno).
- Start je ve městě Sälen v 8:00, cíl na vytrvalce čeká ve městě Mora.
- Start je hromadný. Závodníci jsou rozděleni do startovních vln (koridorů) podle výkonnosti.
- Profil není extrémně horský, ale kombinace délky, mrazu a taktického boje v balíku dělá ze závodu jeden z nejnáročnějších v běžeckém lyžování.
Legenda, která dala závodu jméno
Vasův běh odkazuje na události z let 1520–1521. Švédský šlechtic Gustav Vasa tehdy prchal před dánským králem Kristiánem II., který ovládl Švédsko. Podle tradice projel na lyžích krajem Dalarna z oblasti Sälen směrem k Mora, aby zde získal podporu místních sedláků pro povstání proti dánské nadvládě.
Zpočátku jej obyvatelé odmítli, ale později si své rozhodnutí rozmysleli a vyslali za ním dva nejlepší lyžaře, kteří ho dostihli a přivedli zpět. Vasa následně stanul v čele povstání, které vedlo k osvobození země, a roku 1523 se stal švédským králem.
Právě tuto symbolickou cestu dnes kopíruje 90kilometrová trať ze Sälen do Mora. Motto závodu „I fäders spår för framtids segrar“ (“Ve stopách otců pro vítězství budoucnosti“) odkazuje na tuto historickou událost i na pokračování tradice.
📺 Kde sledovat Vasův běh 2026?
- Legendární Vasaloppet mohou čeští fanoušci sledovat také v televizi. Přímý přenos hlavního závodu nabízí stanice Sporty TV, která jej má v programu od 7:25 hodin.
- Sportovní kanál Sporty TV je dostupný zdarma v rámci pozemního digitálního vysílání. Kromě klasického televizního příjmu je možné sledovat vysílání také online přímo na oficiálním webu stanice.
- Další variantou je placená streamovací služba Ski Classics Play, která nabízí kompletní pokrytí seriálu dálkových běhů včetně Vasova běhu.
Česká stopa na Vasově běhu
Z českých reprezentantů v Vasově běhu vynikli Stanislav Řezáč, jenž v roce 2011 doběhl druhý, a Kateřina Smutná, vítězka závodu z roku 2016.
Vítězové Vasova běhu v posledních ročnících
|Rok
|Muži
|Ženy
|2025
|Alvar Myhlback (SWE)
|Stina Nilsson (SWE)
|2024
|Torleif Syrstad (NOR)
|Emilie Fleten (NOR)
|2023
|Emil Persson (SWE)
|Emilie Fleten (NOR)
|2022
|Andreas Nygaard (NOR)
|Astrid Öyre Slind (NOR)
|2021
|Tord Asle Gjerdalen (NOR)
|Lina Korsgren (SWE)