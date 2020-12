Obhájce titulu Kilde vyhrál superobří slalom ve Val Gardeně

Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně Muži - superobří slalom: 1. Kilde (Nor.) 1:26,29, 2. M. Caviezel (Švýc.) -0,12, 3. Jansrud (Nor.) -0,21, 4. Mayer (Rak.) -0,34, 5. Sander (Něm.) -0,60, 6. Allegre -0,78, 7. Clarey (oba Fr.) -0,86, 8. Cochran-Siegle (USA) -0,87, 9. Odermatt -0,98, 10. Feuz (oba Švýc.) -1,05. Průběžné pořadí super-G (po 2 ze 7 závodů): 1. M. Caviezel 180, 2. Kilde 122, 3. Jansrud 100, 4. Walder (Rak.) a Sejersted (Nor.) oba 80, 6. Sander 77. Průběžné pořadí SP (po 7 z 38 závodů): 1. Odermatt 290, 2. Pinturault (Fr.) 276, 3. Kilde 235, 4. Zubčič (Chorv.) 208, 5. M. Caviezel 195, 6. Kristoffersen (Nor.) 156.