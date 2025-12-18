Padesátý triumf pro Odermatta. Ve Val Gardeně Švýcar ovládl sjezd

Autor: ,
  15:52
Švýcarský lyžař Marco Odermatt vyhrál sjezd ve Val Gardeně a připsal si 50. triumf ve Světovém poháru. Před krajanem Franjem von Allmenem zvítězil o 15 setin sekundy a ovládl i druhý sjezd v sezoně. Jan Zabystřan na 32. místě nebodoval.
Fotogalerie2

Švýcar Marco Odermatt ve Val Gardeně. | foto: AP

Osmadvacetiletý Odermatt se zařadil do elitní společnosti mužů s minimálně 50 výhrami ve sjezdařském SP. Vyrovnal bilanci Itala Alberta Tomby, před nimi jsou jen Rakušané Hermann Maier (54), Marcel Hirscher (67) a fenomenální švédský slalomář Ingemar Stenmark (86).

„Je to velký úspěch, ale v sobotu tady máme ještě delší a těžší závod, takže si na oslavu dáme jen něco malého,“ řekl novinářům lídr průběžného pořadí Odermatt, jenž vyhrál sjezd v SP pošesté.

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Stejné pořadí na první a druhé pozici bylo ve Val Gardeně i před rokem. Předloni zase zvítězil Ital Dominik Paris, který tentokrát obsadil třetí místo.

Závod se jel na zkrácené trati, v SP byl náhradou za zrušený druhý sjezd v Beaver Creeku. Jeho začátek o více než hodinu posunula mlha v horní části sjezdovky Saslong, dlouhé přerušení pak ze stejného důvodu následovalo i po startu 22 lyžařů. Ve středu počasí neumožnilo odjet druhý trénink.

Jan Zabystřan po dokončení sjezdu ve Val Gardeně.

Zabystřan startoval s číslem 35 a na Odermatta ztratil 1,28 sekundy. V úvodním sjezdu v Beaver Creeku byl šestadvacátý a bodoval, jeho nejlepším výsledkem v sezoně zůstalo 14. místo ze super-G v tomto americkém středisku.

V pátek se ve Val Gardeně pojede superobří slalom a v sobotu další sjezd, tentokrát už nezkrácený. Poté se lyžaři přesunou do Alta Badie, kde je na neděli nachystán obří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie)

Muži - sjezd

1. Odermatt 1:24,48, 2. Von Allmen (oba Švýc.) -0,15, 3. Paris (It.) -0,19, 4. Allégre -0,23, 5. N. Alphand (oba Fr.) -0,27, 6. Schieder (It.) -0,57, ...32. Zabystřan (ČR) -1,28
Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů): 1. Odermatt 200, 2. Von Allmen 130, 3. Paris 100, 4. Cochran-Siegle (USA) 80, 5. Allégre 72, 6. Sejersted (Nor.) 64, ....36. Zabystřan 5
Průběžné pořadí SP (po 11 z 37 závodů): 1. Odermatt 605, 2. Kristoffersen 302, 3. Haugan (oba Nor.) 281, 4. Meillard (Švýc.) 258, 5. Vinatzer (It.) 251, 6. Brennsteiner (Rak.) 245, ...75. Zabystřan 28

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Olomouc vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 18. 12. 2025:Olomouc vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
18. 12. 18:00
  • 5.47
  • 10.80
  • 1.20
AZS Lublin vs. Žabiny BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:AZS Lublin vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 18:00
  • 1.47
  • 15.00
  • 2.80
Mechelen vs. KP BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:Mechelen vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 20:30
  • 1.17
  • 18.90
  • 5.01
Sparta vs. AberdeenFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Sparta vs. Aberdeen //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.19
  • 7.25
  • 13.90
Olomouc vs. Lech PoznaňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Olomouc vs. Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 3.04
  • 3.07
  • 2.56
Zrinjski Mostar vs. Rapid VídeňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Zrinjski Mostar vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.99
  • 3.61
  • 3.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Na Tour už s ním nepočítají, Roglič se proto hodlá zapsat do historie červeného závodu

Roglič poprvé od šesté etapy v červeném dresu pro lídra závodu.

Rok co rok to zkoušel, pokaždé neuspěl. Vytoužený žlutý dres pro krále Tour de France mu zkrátka nebyl souzený. Rány z Francie si tak jezdil hojit na španělská stoupání. A přestože to Primož Roglič...

18. prosince 2025  16:40

Útok Rytířů posílí útočník Marcel, bývalý juniorský reprezentant ve vrací ze zámoří

Švédský brankář Carl Lindbom zastavuje letící puk za clonícím českým útočníkem...

Hokejové Kladno posílí bývalý juniorský reprezentant a stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2023 Marcel Marcel. Útočník s parametry 193 centimetrů a 110 kilogramů se do...

18. prosince 2025  16:24

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

16. prosince 2025  13:55,  aktualizováno  18. 12. 16:04

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté na trati stíhacího závodu v Le Grand Bornand

Světový pohár v biatlonu pokračuje třetí zastávkou. Tentokrát se bude zápolit ve francouzském středisku Le Grand Bornand v blízkosti jezera a stejnojmenného města Annecy. Předvánoční víkend nabídne...

18. prosince 2025  9:01,  aktualizováno  16:01

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

18. prosince 2025  16:01

Padesátý triumf pro Odermatta. Ve Val Gardeně Švýcar ovládl sjezd

Švýcar Marco Odermatt ve Val Gardeně.

Švýcarský lyžař Marco Odermatt vyhrál sjezd ve Val Gardeně a připsal si 50. triumf ve Světovém poháru. Před krajanem Franjem von Allmenem zvítězil o 15 setin sekundy a ovládl i druhý sjezd v sezoně....

18. prosince 2025  15:52

Voborníková přesná, Davidová rychlá. V Le Grand Bornand jsou dvě Češky ve dvacítce

Tereza Voborníková během sprintu v Le Grand Bornand

Jen jedna sekunda. Tolik od sebe ve sprintu při Světovém poháru v Le Grand Bornand dělilo biatlonistky Terezu Voborníkovou a Markétu Davidovou. První jmenovaná si dojela pro dvanácté místo, Davidová...

18. prosince 2025  15:30,  aktualizováno  15:48

Potřetí v sezoně těsně pod stupni vítězek. Maděrová na SP v Carezze potvrdila formu

Česká snowboardistka Zuzana Maděrová.

Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila čtvrtá v paralelním obřím slalomu v Carezze. I ve čtvrtém závodě aktuálního ročníku Světového poháru postoupila do semifinále, ale potřetí se umístila těsně...

18. prosince 2025  14:23,  aktualizováno  15:04

Krize zažehnána, NHL v pozoru. Florida zase budí respekt, návrat hvězdy se blíží

Hokejisté Floridy slaví vítězství nad Los Angeles.

Dobře vědí, jak vyhrávat. Vůbec nejlépe ze současné NHL. Ale k čemu je zaručený recept na zisk Stanley Cupu, když nepostoupíte do play off? Možná i takové starosti probleskly na Floridě po mizerném...

18. prosince 2025  14:46

Sparta - Aberdeen: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Fotbalisté Sparty nastoupí v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy proti skotskému Aberdeenu. Vítězství jim zaručí přímý postup do osmifinále. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě i další...

17. prosince 2025  13:11,  aktualizováno  18. 12. 14:23

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Jiří Procházka se spojí se slavným streamerem. Společně pomohou dětem

Zleva Fatty Pillow a Jiří Procházka

Jeden z nejsledovanějších českých streamerů a youtuberů FattyPillow chystá předvánoční charitativní vysílání s hvězdou MMA Jiřím Procházkou. Společně chtějí podpořit onkologicky nemocné děti, na...

18. prosince 2025  14:20

Trenér reprezentace? Ať je z Česka. Je podobně důležitý jako premiér, říká Rada

Trenér Dukly Petr Rada podporuje své svěřence v zápase proti Slavii.

Všechno směřuje k tomu, že se novým trenérem české fotbalové reprezentace stane zkušený Miroslav Koubek. Preferovanou náhradou za odvolaného Ivana Haška však původně byl trenér z ciziny. „Nejde mi do...

18. prosince 2025  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.