Zabystřan další úspěch ve Val Gardeně nepřidal, ve sjezdu skončil mimo body

Sedmadvacetiletý Zabystřan v pátek jako první český sjezdař v historii ovládl závod Světového poháru, poté co vyhrál o 22 setin sekundy před nejlepším lyžařem současnosti Marcem Odermattem ze Švýcarska.
V sobotním sjezdu však Zabystřan skončil daleko za nejlepšími. S časem 2:01,52 ho od bodované třicítky dělilo šest desetin. Za Von Allmenem český reprezentant zaostal o téměř tři sekundy.
Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů
Čtyřiadvacetiletý Von Allmen si pro třetí výhru v kariéře dojel s náskokem tří desetin před Odermattem. Třetí příčku obsadil domácí Ital Florian Schieder, který na vítěze ztratil 98 setin.
V čele průběžného pořadí seriálu je se ziskem 765 bodů Odermatt s náskokem 463 bodů před Henrikem Kristoffersenem z Norska. Zabystřanovi patří se 128 body 19. pozice. Hodnocení sjezdu Odermatt vede o 50 bodů před Von Allmenem.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie)
Muži - sjezd
1. Von Allmen 1:58,67, 2. Odermatt (oba Švýc.) -0,30, 3. Schieder (It.) -0,98, 4. N. Alphand (Fr.) -1,00, 5. Miggiano (Švýc.) -1,04, 6. Paris (It.) -1,11, ...43. Zabystřan (ČR) -2,85.
Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Odermatt 280, 2. Von Allmen 230, 3. Paris (It.) 140, 4. Schieder 118, 5. N. Alphand 95, 6. Allégre (Fr.) 85, ....43. Zabystřan 5.
Průběžné pořadí SP (po 13 z 38 závodů): 1. Odermatt 765, 2. Kristoffersen (Nor.) 302, 3. Kriechmayr (Rak.) 283, 4. Haugan (Nor.) 281, 5. Von Allmen 259, 6. Meillard (Švýc.) 258, ...19. Zabystřan 128.