Sjezd ONLINE: Val di Fassa podruhé. Ledecká zatím první, čeká se na favoritky

Podruhé během dvou dnů hostí italské středisko Val di Fassa nejrychlejší lyžařskou disciplínu – sjezd. V páteční náhradě za zrušenou Crans-Montanu se premiérově radovala domácí Laura Pirovanová, zatímco Ester Ledecká marně usilovala alespoň o první desítku. Zda si česká lyžařka v sobotu polepší, sledujte od 10:45 v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa. | foto: AP

V sobotu vyrazí Ledecká na trať jako vůbec první ze všech, druhá česká lyžařka Barbora Nováková pojede jako osmačtyřicátá v pořadí.

Trojnásobná olympijská šampionka projela sjezdovku ve Val di Fassa v pátém nejrychlejším čase v rámci čtvrtečního tréninku. V pátečním sjezdu na prvních dvou mezičasech dokonce vedla, v dalších pasážích však začala ztrácet a její výkon nakonec stačil na 14. místo se ztrátou 81 setin sekundy na první příčku.

Po nevydařené olympiádě se Ledecká vrátila do formy minulý týden v andorrském Soldeu, kde ve všech třech rychlostních disciplínách skončila v elitní desítce. Ve sjezdu tam obsadila desáté místo, jejím sezonním maximem v této disciplíně však zůstává šestá příčka z francouzského Val-d’Isère. Úspěšnou andorrskou zastávku doplnila čtvrtým a šestým místem v superobřích slalomech.

Právě v super-G se jí v letošním ročníku daří o něco více – v hodnocení disciplíny jí patří průběžná čtvrtá pozice, zatímco ve sjezdu je šestnáctá.

Čtyřiadvacetiletá Nováková stále sbírá zkušenosti na tratích Světového poháru. Minulý víkend v Soldeu skončila ve sjezdu na 43. místě, v pátek pak náročnou trať dokončila na padesáté příčce.

Životní závod Pirovanové, sjezd ve Val di Fassa vyhrála o setinu. Ledecká čtrnáctá

Páteční vítězka Italka Laura Pirovanová ve Val di Fassa nejenže poprvé triumfovala, ale vůbec poprvé v kariéře vystoupala na pohárové stupně vítězek. O jedinou setinu sekundy za ní skončila německá univerzálka Emma Aicherová, která je v celkovém hodnocení seriálu druhá za Mikaelou Shiffrinovou. Páteční závod se nevydařil domácí hvězdě Sofii Goggiaové, která obsadila sedmnáctou pozici.

