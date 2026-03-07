Sjezd ONLINE: Val di Fassa podruhé. Ledecká zatím první, čeká se na favoritky

V sobotu vyrazí Ledecká na trať jako vůbec první ze všech, druhá česká lyžařka Barbora Nováková pojede jako osmačtyřicátá v pořadí.
Trojnásobná olympijská šampionka projela sjezdovku ve Val di Fassa v pátém nejrychlejším čase v rámci čtvrtečního tréninku. V pátečním sjezdu na prvních dvou mezičasech dokonce vedla, v dalších pasážích však začala ztrácet a její výkon nakonec stačil na 14. místo se ztrátou 81 setin sekundy na první příčku.
ONLINE: Druhý sjezd žen Val di Fassa
Sledujte závod v podrobné online reportáži.
Po nevydařené olympiádě se Ledecká vrátila do formy minulý týden v andorrském Soldeu, kde ve všech třech rychlostních disciplínách skončila v elitní desítce. Ve sjezdu tam obsadila desáté místo, jejím sezonním maximem v této disciplíně však zůstává šestá příčka z francouzského Val-d’Isère. Úspěšnou andorrskou zastávku doplnila čtvrtým a šestým místem v superobřích slalomech.
Právě v super-G se jí v letošním ročníku daří o něco více – v hodnocení disciplíny jí patří průběžná čtvrtá pozice, zatímco ve sjezdu je šestnáctá.
Čtyřiadvacetiletá Nováková stále sbírá zkušenosti na tratích Světového poháru. Minulý víkend v Soldeu skončila ve sjezdu na 43. místě, v pátek pak náročnou trať dokončila na padesáté příčce.
|
Životní závod Pirovanové, sjezd ve Val di Fassa vyhrála o setinu. Ledecká čtrnáctá
Páteční vítězka Italka Laura Pirovanová ve Val di Fassa nejenže poprvé triumfovala, ale vůbec poprvé v kariéře vystoupala na pohárové stupně vítězek. O jedinou setinu sekundy za ní skončila německá univerzálka Emma Aicherová, která je v celkovém hodnocení seriálu druhá za Mikaelou Shiffrinovou. Páteční závod se nevydařil domácí hvězdě Sofii Goggiaové, která obsadila sedmnáctou pozici.