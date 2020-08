Vzhůru na Praděd! Vypsal jsem na sebe prémii, láká Sedláček běžce na kolečkových lyžích

„Hlavní hvězda bude nejlepší česká reprezentantka na lyžích Kačka Razýmová a z mužů držitel traťového rekordu Honza Šrail,“ říká organizátor a závodník Václav Sedláček.

Loni bylo startovní pole nabité zahraniční kvalitou, Lukáš Bauer přivezl polské reprezentanty i francouzské hvězdy ze svého laufařského týmu. Právě Francouz Alexis Jeannerod ukázal ostatním záda a na vrcholu byl první. Letos se podobný scénář nebude opakovat, situace s covidem prosela startovní pole.



„Francouzi už v týmu Lukáše Bauera nejezdí a on sám má s týmem v tomto termínu soustředění jinde. Ale máme přihlášeného Keňana Dennise Moronga, takže mezinárodní závod bude,“ připomíná s úsměvem Sedláček mladíka, který se přiženil do Bruntálu.

„Je to sportovec, i když nevím, jak moc dřív běhal. Asi nějak ano. Žije tu a pracuje v Praze. Je to usměvavý a pohodový kluk.“

Loni stála na startu bezmála stovka účastníků, letos se podobné hranici závod, který napíše sedmý ročník, zřejmě nedočká. „Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Doufám, že když lidé nemohou vycestovat, tak přijedou, ale chápu, že zase někteří mohou mít strach, byť na Bruntálsku je výskyt covidu minimální. Jsou i dovolené a musel jsem závod dát na termín 8. srpna, v takové datum asi budou všichni na svatbě,“ usmívá se Sedláček.

Výjezd na Praděd je součástí seriálu běhů na kolečkových lyžích Efisan Skirool Classics a Sedláček v něm aktuálně drží první místo. Organizátor tedy poběží ve žlutém dresu lídra. „Jo, zatím vedu, byli jsme na Šumavě na dovolené, takže se mi podařilo objet i zdejší závod.“

I proto si mohl dovolit vypsat speciální cenu pro každého účastníka. „Vyhlásil jsem lákavou prémii, že kdo předjede hlavního organizátora a vedoucího muže seriálu, má startovné za polovic. Sám to pojedu celé soupaží, tak doufám, že to lidi naláká a přijedou mě porazit.“

Ve hře je i traťový rekord, který stanovil před dvěma lety Jiří Šrail časem 35:24. Teď bude mít špičkový český laufař šanci ho sám vylepšit. „Je to kamarád a stavěli jsme se na Šumavě za ním. Lákal jsem ho, ať přijede k nám i s přítelkyní a může u nás bydlet. Tak tu bude a třeba se podaří traťový rekord posunout,“ přeje si Sedláček.

Loni plánoval založit novou tradici maratonu na kolečkových lyžích po okolí Rýmařova. Závod na 45 kilometrů ale zatím zůstává jen v jeho hlavě. „Napadlo mě, jestli to nechci jen já, ale i lidé. Dal jsem tedy před rokem účastníkům dotazník a z něj vyplynulo, že lauf ani nechtějí, protože někteří se bojí sjezdů, nebo je pro ně Praděd tak atraktivní a tato délka jim vyhovuje. Zatím jsem to tedy nechal u ledu a plánuju příležitostně tratě, které by se na to hodily. Letos bude poprvé padesátikilometrová trať v rámci seriálu jako poslední závod a vyvrcholení. Uvidíme, jaká bude účast a od toho se můžeme odpíchnout,“ nevzdává se.