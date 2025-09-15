Tragédie při tréninku. Na předsezonním kempu zemřel italský sjezdař Franzoso

  21:34
Italský sjezdař Matteo Franzoso zemřel na následky zranění hlavy, která utrpěl při sobotním pádu během předsezonního tréninkového kempu v Chile. O úmrtí pětadvacetiletého lyžaře informoval na svém webu italský lyžařský svaz.

Sjezdař Matteo Franzoso zemřel na předsezonním kempu v Chille. | foto: Profimedia.cz

Franzoso se zranil při pádu ve středisku La Parva. Vrtulník ho okamžitě převezl na jednotku intenzivní péče v nemocnici v Santiagu de Chile, kde jej lékaři uvedli do umělého spánku. Kvůli velkému poškození mozku už jej však nedokázali zachránit.

Italský deník Gazzetta dello Sport informoval, že Franzoso se závažně poranil po nezvládnutém skoku, po němž skončil za ochrannou sítí a narazil do stěny, která slouží jako ochrana před lavinami.

Franzoso skončil v roce 2020 čtvrtý ve sjezdu na juniorském MS. Předloni získal domácí titul v kombinaci, jeho nejlepším výsledkem ve Světovém poháru bylo 28. místo v super-G.

