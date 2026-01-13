Média původně informovala bez udání jmen o dvou lidech, které lavina zasáhla. Muž na snowboardu zůstal podle zpráv pod sněhem, jeho společník na lyžích stihl uniknout.
Záchranářům se zasypaného snowboardistu podařilo rychle najít a dopravit do nemocnice, zraněním ale podlehl. Teprve v úterý svaz potvrdil identitu oběti.
Kestenholz závodil v 90. letech ve Světovém poháru a na kontě měl řadu umístění na stupních vítězů. Při olympijském debutu alpského snowboardingu získal v Naganu bronz, v roce 2006 byl i u premiéry snowboardcrossu pod pěti kruhy. Dvakrát v něm triumfoval na X-Games.