Tuž po životním výsledku: Šílený den. Zachránil ho bolavý pád Klaeba a dalších

  20:40
Dal o sobě vědět už pátým místem na nedávných olympijských hrách. A teď běžec na lyžích Jiří Tuž opět ukázal, že se může měřit s absolutní světovou špičkou. Jedenadvacetiletý reprezentant se poprvé v kariéře propracoval na stupně vítězů v klání Světového poháru, ve sprintu v norském Drammenu skončil druhý. „Neskutečný závod!“ zářil.
Běžec na lyžích Jiří Tuž oslavuje druhé místo ve sprintu v Drammenu společně s...

Běžec na lyžích Jiří Tuž oslavuje druhé místo ve sprintu v Drammenu společně s českým týmem. | foto: Profimedia.cz

Otřesený Johannes Hösflot Klaebo po pádu v semifinále sprintu v norském Drammenu
Johannes Hösflot Klaebo spadl v semifinále sprintu v norském Drammenu.
Zleva: Jiří Tuž, Ansgar Evensen a Kristian Kollerud po sprintu klasickou...
Český běžec na lyžích Jiří Tuž během sprintu SP v Drammenu.
Ve finále městského sprintu, který nesledovali jen fanoušci přímo u bariér kolem trati, ale také příznivci v oknech a na terasách okolních domů, dokonce první polovinu vedl.

Pak se sice na chvíli propadl na čtvrté místo, ale díky parádnímu finiši se prodral na druhou příčku. Nora Kristiana Kolleruda porazil o čtyři setiny, jejich pořadí rozsoudil až fotofiniš. Zvítězil jiný domácí závodník Ansgar Evensen, za nímž Tuž zaostal o tři setiny.

„Ve finále jsem nechal úplně všechno a vybojoval jsem druhé místo,“ konstatoval šťastný reprezentant na svazovém webu. Na finální verdikt dlouho čekal v cílovém prostoru, bylo poznat, jak je napjatý.

Nejlepší výsledek! Běžec na lyžích Tuž získal ve sprintu v Drammenu druhé místo

A pak se mohl začít naplno radovat.

„Kombinace druhého místa s tím, že Ondřej Černý končí kariéru a mohli jsme to tady oslavit, je zážitek, na který v životě nezapomenu,“ připomněl krajana, který vypadl ve čtvrtfinále.

„Jirka se nebál závod dělat od začátku, první polovinu odtáhl tempo. Ano, mohl i vyhrát, ale kam by potom stoupal?“ říkala v přenosu České televize olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. „Doufám, že to pro něj bude další pozitivní moment do jeho budoucí kariéry. Čeká ho spousta práce, ale díky tomu, že si sáhl na takový úspěch, se všechna příkoří snáší líp.“

Sedmý muž kvalifikace Tuž přitom mohl skončit už ve čtvrtfinále – obsadil v něm čtvrté místo a do další fáze prošel až jako lucky loser díky času. A v semifinále se ocitl vyřazení ještě blíž.

Dlouho byl poslední, ale hromadný pád čtyř závodníků včetně největšího favorita Johannese Hösflota Klaeba mu umetl cestu k postupu do finále.

„Musím říct, že jsem měl trochu štěstí,“ uznal.

„Čtvrtfinále jsme jeli strašně rychle a postoupil jsem na ‚luckyho‘ ze čtvrtého místa, což bylo trošičku štěstí, ale určitě to nebylo zadarmo. A v semifinále to přede mnou položili čtyři závodníci, což mě skoro bych řekl zachránilo a mohl jsem závod v klidu dojet a pošetřit síly do finále.“

Majitel šesti zlatých medailí z nedávných olympijských her Klaebo se při pádu, který zavinil Američan Ben Ogden, ošklivě praštil hlavou o sníh, a přestože odcházel po svých, vypadal notně otřesený.

Ve čtvrtek tak před domácím publikem svou sbírku úspěchů nerozšířil. A i díky tomu mohl vyniknout Tuž. „Šílený den,“ ohlížel se mladý talent.

Na pódium se v elitním seriálu dostal jako první Čech od Michala Nováka, kterému se to povedlo v listopadu 2023 v Ruce. Až dosud jel pohárové finále pouze jednou v kariéře.

Nyní ale razantně ukázal, že jejich počet bude chtít navýšit.

NBA v Česku? Řeší se zahajovací zápas sezony. Velvyslanec v USA prozradil detaily

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs na doskoku v zápase s Detroit Pistons

Od našeho zpravodaje z USA Hokejoví fanoušci už měli možnost vidět v Česku kanadsko-americkou NHL, která do Prahy zavítala celkem pětkrát. Nyní svitla naděje i fanouškům basketbalu. Čeští diplomaté a promotéři vyjednávají s...

12. března 2026

Romantika při utkání se Spartou. Fanoušek Kladna poklekl a požádal milou o ruku

V hledišti utkání Kladno - Sparta došlo i na žádost o ruku.

Srdce jako o závod bušilo nejen hokejistům Kladna a Sparty, ale v jednu vzácnou chvíli i fanouškovskému páru Rytířů. Tomáš Kejmar během čtvrtečního utkání předkola extraligového play off poklekl před...

12. března 2026  19:58

Jihlava je v prvoligovém semifinále, Frýdek-Místek proti ní neuhrál ani výhru

Aktualizujeme
Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Hokejisté Jihlavy jsou v semifinále první ligy. V sérii s Frýdkem-Místkem stačily loňským účastníkům baráže o extraligu k postupu tři zápasy, po dvou domácích výhrách Dukla ve čtvrtek na soupeřově...

12. března 2026  19:30

