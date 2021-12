Turné začalo českým nezdarem a triumfem japonského skokana Kobajašiho

Hned na úvod Turné skončily naděje na obhajobu titulu pro trojnásobného šampiona Kamila Stocha. Polský skokan prohrál duel se Slovincem Cenem Prevcem a do druhého kola nepostoupil ani jako jeden ze „šťastných poražených“.

Kobajaši vyhrál před dvojicí norských skokanů. Druhý byl o 2,8 bodu zpět Halvor Egner Granerud a třetí skončil Robert Johansson, který vedl po prvním kole. Japonec byl po úvodním skoku pátý, ale ve druhém předvedl výkonem 141 metrů nejdelší pokus dne a radoval se z 23. triumfu ve Světovém poháru.

Polášek, jenž v Oberstdorfu prošel jako jediný z Čechů z kvalifikace, na německém můstku Schattenberg prohrál k.o. duel s domácím favoritem Karlem Geigerem. Polášek skočil 113,5 metru, zatímco lídr pohárového pořadí 131,5.

„Nedaří se mi tréninkové skoky přenést do závodu. Po Vánocích jsem ještě trénoval na můstku a bylo to slušné. Potřebuji přijít na to, v čem to je,“ řekl Polášek, který vynechal zkušební skok. „Mívám lepší první skok, tak jsem šel bez zkušebního. Měl jsem (za soupeře) velkého favorita, ale tak jsem to nevnímal, soustředil jsem se na svůj výkon,“ dodal juniorský mistr světa z roku 2017.

Turné čtyř můstků se jako loni koná kvůli koronaviru bez diváků a po dnu volna bude pokračovat v druhém německém středisku Garmisch-Partenkirchenu.