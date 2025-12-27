- Turné čtyř můstků se koná už od sezony 1952/1953.
- V Německu se bude skákat ve městech Oberstdorf a Garmisch-Partenkirchen. V Rakousku v Innsbrucku a Bischofshofenu.
- Českými vítězi jsou Jiří Raška (1970/71) a Jakub Janda (2005/06).
- Nejvíce vítězství má na kontě finský skokan Janne Ahonen. Turné ovládl celkem pětkrát.
- Jen tři skokané v historii vyhráli na všech 4 můstcích v rámci jednoho Turné. Jsou to Němec Sven Hannawald (2001/02), Polák Kamil Stoch (2017/18) a Japonec Ryoyu Kobayashi (2018/19).
Program Turné čtyř můstků 2025/2026:
|Závod
|Kvalifikace
|Vítěz
|Individuální závod
|Vítěz
|Oberstdorf (Německo)
|28.12., 16:30
|29.12., 16:30
|Garmisch-Partenkirchen (Německo)
|31.12., 16:00
|1.1., 14:00
|Innsbruck (Rakousko)
|3.1., 14:30
|4.1., 13:30
|Bischofshofen (Rakousko)
|5.1., 16:30
|6.1., 16:30
Kde sledovat Turné čtyř můstků 2025/26:
- Turné čtyř můstků najdete v programu České televize. Přenosy poběží na ČT Sport, nebo ČT 2 a budou dostupné i v online vysílání na platformě ČT sport Plus.
- Závody bude dávat i Eurosport, a to jak v klasickém televizním vysílání, tak na online platformě Max.
Pravidla Turné čtyř můstků:
Turné čtyř můstků má divácky velmi atraktivní formát odlišný od Světového poháru. Před každým závodem se skáče kvalifikace, kdo v ní uspěje, čeká ho K.O. systém.
Kvalifikace se účastní všichni, do závodu projde čtyřicet nejlepších a deset prvních skokanů podle pořadí Světového poháru. Ti mají účast zajištěnou automaticky a mohou kvalifikaci vynechat. Pokud se tak rozhodnou, v 1. kole se utkají proti nejlepším závodníkům z kvalifikace.
- Závodníci na 1.–25. místě kvalifikace jsou nasazení.
- Závodníci na 26.–50. místě kvalifikace jsou nenasazení.
Každý nasazený skokan dostane pro 1. kolo soupeře z druhé poloviny pořadí:
|Nasazený
|Proti
|1.
|50.
|2.
|49.
|3.
|48.
|atd. až po 25
|26
- 25 nejlepších skokanů z K.O. duelů doplní pro 2. kolo 5 nejlepších poražených závodníků v K.O. soubojích z 1. kola.
- Druhé kolo pak probíhá v klasickém formátu od třicátého po prvního skokana. Vítězem je ten, kdo získá nejvyšší součet bodů za obě kola.
Vítězové Turné čtyř můstků v posledních letech:
|Ročník
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2024/25
|D. Tschofenig (Rakousko)
|J. Hörl (Rakousko)
|S. Kraft (Rakousko)
|2023/24
|R. Kobajaši (Japonsko)
|A. Wellinger (Německo)
|S. Kraft (Rakousko)
|2022/23
|H. E. Granerud (Norsko)
|D. Kubacki (Polsko)
|A. Lanišek (Slovinsko)
|2021/22
|R. Kobajaši (Japonsko)
|M. Lindvik (Norsko)
|H. E. Granerud (Norsko)
|2020/21
|K. Stoch (Polsko)
|K. Geiger (Německo)
|D. Kubacki (Polsko)
|2019/20
|D. Kubacki (Polsko)
|M. Lindvik (Norsko)
|K. Geiger (Německo)