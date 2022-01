Koudelka v Innsbrucku zvládl kvalifikaci, na Turné si poprvé zaskáče o body

Teprve druhý český skokan si v 70. ročníku Turné čtyř můstků vybojoval právo startovat v závodu. Po Viktoru Poláškovi, který se do elitní padesátky probojoval v Oberstdorfu, se to v Innsbrucku povedlo Romanu Koudelkovi. Do třetího dílu Turné se kvalifikoval z 19. místa a jeho soupeřem ve vyřazovacím prvním kole bude v úterý Pawel Wasek z Polska. Další dva Češi skončili daleko za hranicí postupu.