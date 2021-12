Koudelka, Polášek, Sakala. Na Turné čtyř můstků pojedou čeští skokané ve třech

„Jedeme s maximálním možným počtem. Aktuálně máme ve Světovém poháru vyjetou kvótu tří účastnických míst,“ řekl ČTK Jan Baier, místopředseda skokanského úseku.

Minulý ročník Turné se českým skokanům nevydařil a poprvé po 17 letech nikdo z reprezentantů nebodoval. Všechny závody absolvovali Polášek a Čestmír Kožíšek, zatímco Koudelka kvůli problémům s kolenem skončil po kvalifikaci druhého dílu v Garmisch-Partenkirchenu.

Ani letos se skokanům ve Světovém poháru nedaří a dosud se marně snažili o umístění v bodované třicítce. Nepovedlo se to Poláškovi, Kožíškovi, Františku Holíkovi ani Koudelkovi, který se po operaci kolena vrátil do SP až o uplynulém víkendu v Engelbergu. „Jdu krok po kroku. Návrat do svěťáku je pro mě odměnou za dřinu,“ uvedl Koudelka, dvakrát pátý na Turné v letech 2012 a 2019.

Pětadvacetiletý Sakala se v individuálním závodu seriálu SP představí poprvé od února loňského roku, kdy startoval v letech v Bad Mitterndorfu. Syn mistra světa v letech Jaroslava Sakaly v této sezoně skákal v Kontinentálním poháru a čtyřikrát bodoval umístěními ve třetí desítce.

Češi, které vedou Slovinec Vasja Bajc a bývalý reprezentant Jan Matura, se na turné po Engelbergu připravovali v Planici. Na první závod Turné odjedou v pondělí 27. prosince.

Turné čtyř můstků začne kvalifikací 28. prosince a večerním závodem o den později v Oberstdorfu, druhý německý závod se uskuteční tradičně na Nový rok v Garmish-Partenkirchenu. Rakouská část se bude konat 3. a 4. ledna v Innsbrucku a pod světly 5. a 6. ledna v Bischofshofenu.