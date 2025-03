Trumpovo jednání je trapné, stydíme se. Američtí lyžaři kritizují prezidenta

„Viděla jsem to poslední video a je velmi trapné. Nemyslím si, že takto byste měli jednat s jinou lidskou bytostí,“ uvedla olympijská vítězka a dvojnásobná světová šampionka Digginsová na probíhajícím mistrovství světa v norském Trondheimu.

Napětí mezi Trumpem a Zelenským stouplo od jejich páteční schůzky v Bílém domě, po níž země nakonec nepodepsaly ekonomickou dohodu. Podle prezidenta USA Zelenskyj neusiluje o mír ve válce s Ruskem a není dostatečně vděčný za americkou pomoc. Spojené státy v pondělí dokonce oznámily, že Ukrajině pozastavují vojenskou podporu.

A přestože se američtí reprezentanti na MS klasiků v Norsku chtějí hlavně soustředit na závody, toto turbulentní dění na politické scéně také zaznamenávají.

„Na lidi byste měli být milí a chovat se určitým způsobem. A nemyslím si, že prezident Trump toto dělá. Když to vidím, stydím se,“ cituje Zaka Kettersona norský web Nettavisen.

Na otázku, zda si myslí, že mu v očích ostatních lidí ubližuje, že je Američan, odpověděl: „Doufám, že ne, ale chápu, pokud odsuzují našeho prezidenta.“

Američanka Jessie Digginsová

Další americká běžkařka Julia Kernová podle listu Aftonbladet vyjádřila respekt ukrajinským závodníkům, kteří zápolí ve Světovém poháru. A Trumpův postup komentovala slovy: „Je to srdcervoucí a nešťastné.“

„Jsme tady, abychom soutěžili v lyžování a reprezentovali to, v co věříme. Ale to neznamená, že reprezentujeme naši vládu. Vláda nás nefinancuje.“