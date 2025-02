Zazáří Janatová, Tuž, někdo jiný? Česko posílá na MS v Trondheimu 22 lyžařů

Běžecké lyžování je s jedenácti členy nejpočetnější skupinou v nominaci. Ženská jednička Janatová bude navazovat na úspěšnou sezonu ve Světovém poháru, v níž se šestkrát prosadila do první desítky.

Mezi muži se na páté MS chystá Novák, který bude mimo jiné obhajovat čtvrté místo ze sprintu z MS 2023 v Planici. „Myslím si, že v každém závodě mám slušnou šanci. Rád se nechám překvapit, ve kterém se něco povede,“ řekl.

Reprezentační trenér Jan Franc by byl rád, kdyby se Janatová i Novák umístili v desítce. „Čím výš, tím větší úspěch by to pro nás byl. Zároveň ale věřím, že je může zastoupit i někdo další a že by celkové vystoupení týmu mohlo být slušné,“ dodal.

Mladý sprinter Jiří Tuž navazuje na čerstvé páté místo v závodě Světového poháru ve Falunu.

Roman Koudelka ve finále závodu Turné čtyři můstků v Innsbrucku.

Nejzkušenějším členem výpravy bude pětatřicetiletý skokan Roman Koudelka. Doplní ho junioři David Rygl a Daniel Škarka. Ženskou část skokanské reprezentace budou tvořit Anežka a Karolína Indráčkovy, Veronika Jenčová a Klára Ulrichová.

V severské kombinaci budou reprezentovat dva muži a dvě ženy - Jiří Konvalinka, Jan Vytrval, Jolana Hradilová a Tereza Koldovská.