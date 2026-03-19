Ledecká zajela v tréninku na sobotní sjezd finále SP desátý čas

Olympijská šampionka z Cortiny d’Ampezzo Johnsonová dnes porazila druhou Norku Kajsu Vickhoffovou Lieovou o 32 setin. Třetí Švýcarka Corinne Suterová za ní zaostala o 44 setin. Pirovanová ztratila 98 setin.
Všestranná Emma Aicherová, která v hodnocení sjezdu ztrácí na druhém místě 28 bodů, obsadila v tréninku 16. místo. Němka bojuje s Mikaelou Shiffrinovou i o velký křišťálový glóbus. V průběžném pořadí obě lyžařky dělí 140 bodů, na rozdíl od hvězdné Američanky ale může Aicherová bodovat ve všech čtyřech finálových závodech. Shiffrinová sjezd nepojede.