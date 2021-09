Pozor, nebrzdíme. Travní lyžaři lákají na domácí MS, odkud chtějí medaile

Na domácím šampionátu si dělají zálusk na medaile i čeští reprezentanti.

Třeba Martin Barták, vítěz Světového poháru juniorů z roku 2019, či třetí žena prestižního seriálu v letošní sezoně Šárka Abrahamová.

„Asi patřím mezi ty, kteří budou bojovat o medaile, ale je nás tam hrozně moc a sport je dost vyrovnaný,“ předesílá Barták.

„Ráda bych si odvezla medaili, což se mi ve Štítné povedlo už před dvěma roky na mistrovství světa juniorů,“ přeje si Abrahamová.

Travní lyžařka Šárka Abrahamová při propagační jízdě v pražských Riegrových sadech

Výhodou českých nadějí bude, že trať v malé vesničce výtečně znají a pravidelně na ní trénují.



„Na tom kopci jezdíme od malička, známe tam každou kouli, každou vlnku, kterou cítíme i v nohách,“ popisuje 21letý Barták.

„Vím, jak rychle jede, že jsou tam hrany, na které si musím dávat pozor, protože je to tam tvrdší a je tam víc hrbolů,“ doplňuje Abrahamová.

Ještě před mistrovstvím si reprezentanti střihli netradiční projížďku v pražských Riegrových sadech, kde ukázali své vybavení i jízdní dovednosti na nepříliš prudkém kopečku.

„Na zvláštnějším místě jsem ještě asi nelyžovala,“ usmála se 19letá Abrahamová. „Nejzajímavější byl pro mě asi Írán, tam to bylo celé hnědé, jenom jediný kopec, který byl zavlažovaný, byl zelený.“

Při cestování po závodech se travní lyžaři v různých koutech světa setkávají s odlišnými podobami zeleného porostu, na němž si dopřávají své radovánky.

„Tráva je všude jiná. Záleží, jak často ji kropí,“ vysvětluje Barták. „Musí se tomu přizpůsobit tlak do lyží a jejich nastavení. Asi bych neřekl, že je nějaký stav ideální. Ale určitě musí být tráva posekaná, bez kamenů a bez krtků,“ usmívá se.

Čeští travní lyžaři při propagační jízdě v pražských Riegrových sadech

Světový šampionát ve Štítné slouží travním lyžařům také k propagaci sportu, kterému propadli.



„Brzdí se jenom vyjetím do kopce, než to samo zastaví,“ líčí jeho specifika Abrahamová. „Pády bolí víc než v zimě, jsme na tvrdém podkladu. Po cestě se nedá přibrzdit. A lyže jsou mnohem kratší, stojí kolem jedenácti tisíc a lehčeji se s nimi zatáčí.“

„Zná to zatím jen minimum lidí, ale už se začínají objevovat další, kteří to viděli v televizi nebo na to narazili. Takže si myslím, že se začínáme dostávat do podvědomí,“ líčí Barták.

Závodit se na Zlínsku bude příští týden od úterý do soboty. Travní lyžaři soutěží ve slalomu, super-G a kombinaci složené z těchto dvou disciplín. Do Česka zavítají jak dospělí závodníci, tak junioři, přihlášeno je 100 závodníků z dvanácti zemí světa.

„Doufám, že přijde co nejvíc lidí,“ přeje si Barták. „A že akce třeba přitáhne i nějaké nové lyžaře.“