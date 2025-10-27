Trauma už je snad za mnou, nechci se bát. Shiffrinová se vrátila a vyhlíží olympiádu

„Bojovala jsem, cítila jsem, že odvádím solidní práci,“ kývla třicetiletá majitelka pěti velkých křišťálových glóbů. „Pořád je co zlepšovat, ale jsem šťastná.“
Že byste po takovém umístění od hvězdy její kalibru spokojenost nečekali?
Nemá spíš hledat chyby? Vždyť by měla jen vítězit!
Kdepak, chápejte ji.
Právě v téhle disciplíně si v minulé sezoně přivodila trauma. Byl konec listopadu, když doma v Killingtonu ošklivě upadla a propíchla si břicho. O vlastní hůlku, o jednu z branek? Pořád netuší. Vyšetření ukázala, že chyběl jen milimetr, aby si provrtala tlusté střevo, jenže fyzická bolest nakonec nebyla ta nejhorší.
Chce si vzít ponaučení. V Cortině plánuje, že už nepojede všechno.