Trauma už je snad za mnou, nechci se bát. Shiffrinová se vrátila a vyhlíží olympiádu

Fotogalerie 17

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová v cíli obřího slalomu v Söldenu | foto: CTK / imago sportfotodienst / PAPON BERNARD ČTK

Michal Koubek
Ne, nevyhrála. Nerozšířila svou úchvatnou sbírku o 102. pohárový vavřín. Nebyla ani na pódiu a ze čtvrtého místa na nejrychlejší Rakušanku Julii Scheibovou ztratila 1,42 sekundy. Přesto, když jste se po sobotním zahajovacím obřím slalomu sezony v Söldenu zadívali Američance Mikaele Shiffrinové do tváře, zpozorovali jste v ní upřímnou radost.

„Bojovala jsem, cítila jsem, že odvádím solidní práci,“ kývla třicetiletá majitelka pěti velkých křišťálových glóbů. „Pořád je co zlepšovat, ale jsem šťastná.“

Že byste po takovém umístění od hvězdy její kalibru spokojenost nečekali?

Nemá spíš hledat chyby? Vždyť by měla jen vítězit!

Kdepak, chápejte ji.

Právě v téhle disciplíně si v minulé sezoně přivodila trauma. Byl konec listopadu, když doma v Killingtonu ošklivě upadla a propíchla si břicho. O vlastní hůlku, o jednu z branek? Pořád netuší. Vyšetření ukázala, že chyběl jen milimetr, aby si provrtala tlusté střevo, jenže fyzická bolest nakonec nebyla ta nejhorší.

Chce si vzít ponaučení. V Cortině plánuje, že už nepojede všechno.

Nejčtenější

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Ne, nevyhrála. Nerozšířila svou úchvatnou sbírku o 102. pohárový vavřín. Nebyla ani na pódiu a ze čtvrtého místa na nejrychlejší Rakušanku Julii Scheibovou ztratila 1,42 sekundy. Přesto, když jste se...

27. října 2025

Norris vyhrál v Mexiku a posunul se do čela šampionátu, Piastri skončil až pátý

Velkou cenu Mexika suverénně ovládl Lando Norris z týmu McLaren. Brit vyhrál z prvního místa, na čele pořadí šampionátu formule 1 vystřídal kolegu Oscara Piastriho, vede o jediný bod. O další pozice...

26. října 2025  23:32

Velká cena Mexika formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Mexico City, dějiště Velké ceny Mexika. Závodní víkend na okruhu bratří Rodríguezů se koná od 24. do 26. října 2025. Piloti tu čelí náročnému profilu...

26. října 2025  23:10

Štípněte mě! Ani si to nestíhám užít, hlásil Hyský. Vyzdvihl Jedličku i oba střelce

Ještě před třemi týdny jako trenér Karviné prohrál na hřišti posledních Pardubic. Od nedávného nástupu k Viktorii Plzně však Martin Hyský nezná nic jiného než vítězství. „Asi bych potřeboval, aby mě...

26. října 2025  23:04

Čas nabít baterky. Menšík se odhlásil z Paříže, letos už počítá jen s Davis Cupem

Jakub Menšík se odhlásil z tenisového Masters v Paříži, které začne v pondělí. Z prohlášení dvacetiletého hráče na instagramu vyplývá, že zároveň ukončil turnajovou sezonu a v tomto roce počítá už...

26. října 2025  22:27

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

26. října 2025  20:07,  aktualizováno  21:22

New Jersey bere už osmou výhru v řadě, Colorado udolalo v prodloužení

Aktualizujeme

Hokejisté New Jersey zažívají parádní vstup do nové sezony NHL. Díky nedělnímu úspěchu 4:3 po prodloužení proti Coloradz získali už osmou výhru v řadě. Dvakrát, včetně vítězné trefy z nastavení, se...

26. října 2025  20:37,  aktualizováno  21:04

Boleslav je bez trenéra, loučí se Král i jeho asistent. Musíme reagovat, zní z klubu

Vzhledem k bídným výsledkům to dlouho viselo ve vzduchu. A jen několik desítek minut po prohře 1:2 s vítkovickými hokejisty už se Mladá Boleslav rozhodla neotálet. Na střídačce předposledního týmu...

26. října 2025  20:23,  aktualizováno  20:48

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  20:33

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

Třikrát doma s brněnskou Kometou prohrávali, třikrát hokejisté Liberce dokázali srovnat a v 57. minutě dali vítězný gól na konečných 4:3. Prvními dvěma brankami načal úřadující mistry útočník Jaromír...

26. října 2025  20:06

