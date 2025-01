Novák je zpět v první desítce. Ve Val di Fiemme uspěl ve skiatlonu

Závody SP a Tour de Ski ve Val di Fiemme (Itálie) skiatlon Muži (20 km): 1. Klaebo (Nor.) 49:29,0, 2. Pellegrino (It.) -2,4, 3. Jenssen -3,9, 4. Moseby (oba Nor.) -4,6, 5. Vermeulen (Rak.) -5,1, 6. Moch (Něm.) -5,2, ...10. Novák -9,8, 36. Fellner -2:30,7, 48. Dufek (všichni ČR) -4:16,1 Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Klaebo 2:50:24, 2. Valnes -2,18, 3. Vermeulen a Moseby oba -2,29, 5. Lapalus (Fr.) -2,44, 6. Pellegrino -2,56, ...22. Novák -5:54, 42. Fellner -10:34, 48. Dufek -14:20 Průběžné pořadí SP (po 14 z 31 závodů): 1. Klaebo 904, 2. Amundsen 836, 3. Nyenget (oba Nor.) 557, 4. Valnes 554, 5. Krüger (Nor.) 538, 6. Pellegrino 489, ...99. Fellner 38, 100. Černý 37, 109. Novák 26, 134. Šeller 10, 138. Bauer 7, 140. Dufek (všichni ČR) 6 15:30 ženy (20 km)