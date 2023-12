Chanavat a Svahnová vstoupili do lyžařské Tour de Ski výhrami ve sprintu

Závod SP a úvodní díl Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie) - sprint volně: Muži: 1. Chanavat 2:35,75, 2. Chappaz (oba Fr.) -0,22, 3. Ogden (USA) -0,49, 4. Valnes (Nor.) -0,79, 5. Grond (Švýc.) -11,54, 6. Amundsen (Nor.) -28,56, ...21. Černý - vyřazen ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 34. Šeller, 38. Novák, 53. Fellner (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 34 závodů): 1. Amundsen 770, 2. Klaebo 734, 3. Golberg (oba Nor.) 660, 4. Valnes 566, 5. Halfvarsson (Švéd.) 513, 6. Musgrave (Brit.) 480, ...9. Novák 425, 107. Černý 21, 109. Fellner 21, 117. Šeller 14. Ženy: 1. Svahnová 3:01,22, 2. Sundlingová (obě Švéd.) -0,07, 3. Skistadová (Nor.) -0,29, 4. Ribomová (Švéd.) -0,52, 5. Fähndrichová (Švýc.) -1,34, 6. Hagströmová (Švéd.) -8,75, ...21. Janatová - vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 46. Antošová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 34 závodů): 1. Digginsová (USA) 849, 2. Ribomová 782, 3. Brennanová (USA) 730, 4. Svahnová 659, 5. Anderssonová (Švéd.) 642, 6. Carlová (Něm.) 635, ...25. Janatová 249, 63. Beranová (ČR) 64, 68. Antošová 57.