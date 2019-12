Letošní Tour de Ski má zajímavější program, míní Novák

Místo generálky v podobě závodů SP ve slovinské Planici si Petra Nováková čekání na první z vrcholů sezony zkrátila společně s dalšími členy národního týmu na OPA Cupu v St. Ulrichu, kde ve třech závodech získala dvě medaile, Michal Novák vynechal zatím poslední zastávku SP ze zdravotních důvodů.

Program Tour de Ski Sobota 28. prosince

Lenzerheide - 10/15 kilometrů, volně s hromadným startem Neděle 29. prosince

Lenzerheide - sprint volně Úterý 31. prosince

Toblach - 10/15 kilometrů, volně Středa 1. ledna

Toblach - 10/15kilometrů, stíhačka klasicky Pátek 3. ledna

Val di Fiemme - 10/15 kilometrů, klasicky s hromadným startem Sobota 4. ledna

Val di Fiemme - sprint klasicky Neděle 05. ledna

Val di Fiemme - 9 kilometrů, stíhací závod volně s hromadným startem

Přípravu na Tour de Ski to však dle jeho slov významně neovlivnilo. „V zásadě by trénink před Tour vypadal stejně, jako kdybych byl stoprocentně zdravý. Měl jsem především volné tréninky, až v posledních dnech jsem to proložil kratším a intenzivnějším tréninkem. Problém byl hlavně se sněhem,“ vysvětlil Michal Novák pro server lyžařského svazu.

Svou neúčast v Planici považuje zpětně za dobré rozhodnutí. „Můj stav je v posledních několika dnech pořád stejný, stále ne úplně dobrý,“ přiznává. Na Tour de Ski tak neodjíždí s konkrétním cílem. Teď především doufá, že vše klapne po zdravotní stránce.

„Letos jsem měl vůbec poprvé skutečně chuť Tour absolvovat. V létě jsem trochu sledoval Tour de France a říkal jsem si, že ono je to vlastně dost zábavné i pro závodníka a letošní Tour má i zajímavější program, než měla v předešlých letech,“ říká Michal Novák.