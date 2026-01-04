Klaebo má pátý triumf a nový rekord Tour de Ski, Novák celkově sedmadvacátý

Devětadvacetiletý Klaebo se osamostatnil v historickém pořadí seriálu od čtyřnásobného vítěze Švýcara Daria Cologny. Vedle loňského ročníku ovládl Tour de Ski také v letech 2019, 2022 a 2023.
Klaebo vbíhal do závěrečného závodu na 10 kilometrů volnou technikou s hromadným startem s náskokem minuty a 23 sekund na dalšího Nora Larse Heggena.
Na vítězného Stenshagena ztratil ve stoupání 58,9 sekundy, vedoucí příčku před ním ale bez obtíží udržel s půlminutovým náskokem.
Devětadvacetiletý Stenshagen porazil o 6,6 sekundy Francouze Julese Lapierreho, třetí skončil se ztrátou dvaceti sekund další Nor Emil Iversen.
Stenshagen vybojoval druhé vítězství ve Světovém poháru po klasické desíttce rovněž z tohoto ročníku Tour de Ski.
Novák, který laboroval v úvodu sezony se zdravotními problémy, ztratil dnes na Stenshagena minutu a 36 sekund. V pořadí Tour de Ski si přesto polepšil o čtyři příčky. Za Klaebem zaostal v celkovém hodnocení o více než pět minut. Vloni obsadil 23. místo.
V 15:30 se do závěrečné etapy Tour de Ski vydají ženy. Na třetí titul zaútočí Američanka Jessie Digginsová. Na startu bude také Kateřina Janatová.