Běžci na lyžích Tuž a Černý jsou na úvod Tour de Ski ve čtvrtfinále sprintu

Autor: ,
  13:28
Ve vyřazovacích bojích ve sprintu volnou technikou v Toblachu se na úvod Tour de Ski představí čeští běžci na lyžích Jiří Tuž a Ondřej Černý. Z kvalifikace nepostoupili Michal Novák a Kateřina Janatová. Čtvrtfinále startuje ve 14:15.

Jiří Tuž běží čtvrtfinále sprintu v Davosu. | foto: Profimedia.cz

Tuž s Černým potvrdili roli adeptů na postupovou třicítku, v níž ještě v této sezoně ve sprintech Světového poháru nechyběli. Tuž byl osmnáctý, Černý čtyřiadvacátý. Naopak kvalifikace se vůbec nevydařila Novákovi, jenž obsadil až 71. pozici s odstupem 11 a půl sekundy na nejrychlejšího Nora Johannese Hösflota Klaeba.

Jediné Češce na startu Tour Janatové uniklo čtvrtfinále relativně těsně. Na 33. místě zaostala za postupovou třicítkou o osm desetin sekundy. Kvalifikaci vyhrála Švédka Johanna Hagströmová.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sunderland vs. LeedsFotbal - 18. kolo - 28. 12. 2025:Sunderland vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:00
  • 2.99
  • 3.15
  • 2.67
Cremonese vs. NeapolFotbal - 17. kolo - 28. 12. 2025:Cremonese vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:00
  • 6.64
  • 4.00
  • 1.58
Česká Lípa vs. KladnoFlorbal - 15. kolo - 28. 12. 2025:Česká Lípa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:00
  • 2.87
  • 5.51
  • 1.80
Litvínov vs. Č. BudějoviceHokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:Litvínov vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:30
  • 2.28
  • 4.25
  • 2.59
K. Vary vs. PlzeňHokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:K. Vary vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
28. 12. 16:00
  • 2.25
  • 3.90
  • 2.78
Vítkovice vs. Hradec Kr.Hokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:Vítkovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
28. 12. 16:00
  • 2.40
  • 4.26
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Guardiola: Když chybí srdce, fanoušci se s tím nesmíří. MS klubů City probudilo

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola přiznal, že s hráči na letním mistrovství světa klubů v USA vedl po nepovedené minulé sezoně upřímné debaty. Tým podle něj na jejich základě změnil...

28. prosince 2025  14:18

Házenkáři zahájili přípravný kemp před ME, opory z ciziny se připojí v lednu

Lavička českého týmu během přípravného utkání proti Bosně.

Čeští házenkáři zahájili závěrečnou přípravu na mistrovství Evropy, které odstartuje v polovině ledna. Reprezentanti se sešli na kempu v Zubří, kam trenéři Michal Brůna a Daniel Kubeš nominovali...

28. prosince 2025  14:15

Běžci na lyžích Tuž a Černý jsou na úvod Tour de Ski ve čtvrtfinále sprintu

Jiří Tuž běží čtvrtfinále sprintu v Davosu.

Ve vyřazovacích bojích ve sprintu volnou technikou v Toblachu se na úvod Tour de Ski představí čeští běžci na lyžích Jiří Tuž a Ondřej Černý. Z kvalifikace nepostoupili Michal Novák a Kateřina...

28. prosince 2025  13:28

Wirtz se konečně dočkal gólu za Liverpool. Ale chtěl jsem ho vstřelit dřív, uznal

Florian Wirtz slaví svůj premiérový gól v dresu Liverpoolu. Prosadil se do sítě...

Nejen kvůli vysoké přestupové částce si od něj fanoušci slibovali hodně. A možná právě tenhle tlak způsobil, že se Florian Wirtz v úvodu svého angažmá v Liverpoolu trápil. Postupně si ale v novém...

28. prosince 2025  12:35

Světová šampionka Schmidová se loučí, po sezoně skončí se skákáním na lyžích

Katharina Althausová

Po olympijské sezoně ukončí kariéru skokanky na lyžích sedminásobná mistryně světa Katharina Schmidová. Podle počtu medailí nejúspěšnější německá závodnice bude mít ještě v únoru v Itálii možnost...

28. prosince 2025  12:08

Malí, ale zatraceně šikovní. Benák a Galvas tým táhnou, i tak jim ve světě chybí uznání

Premium
Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

V Česku jsou dobře známí. Nemusíte být zrovna hokejoví fanatici, abyste o nich už někdy něco zaslechli. Adam Benák a Tomáš Galvas, dva mladí talenti, kteří táhnou dvacítku na aktuálním mistrovství...

28. prosince 2025

Blízko další ostudě. Kanadě pomohl i přísný verdikt sudích, Lotyši cítili frustraci

Lotyšští hokejisté utěšují gólmana Nilse Maurinše po prohře s Kanadou.

Zase sahali po obrovské senzaci. Stejně jako před rokem, kdy se na juniorském šampionátu po heroickém výkonu dočkali historického vítězství. Mimořádně obětaví byli lotyšští hokejisté i tentokrát, ale...

28. prosince 2025  11:28

Pátý triumf. Maxijachta Comanche vyhrála prestižní regatu ze Sydney do Hobartu

Jachtařský závod ze Sydney do Hobartu

Prestižní závod ze Sydney do Hobartu vyhrála popáté maxijachta Master Lock Comanche. Posádka kapitánů Matta Allena a Jamese Maya si vynahradila loňské zklamání, kdy regatu nedokončila kvůli zničené...

28. prosince 2025  11:14

Rittich vynuloval rivala. Nečas vstřelil dva góly, Pastrňákova trefa nestačila

David Rittich v brance NY Islanders.

Zámořská NHL se po krátké vánoční pauze vrátila s bohatým zápasovým programem. Český brankář David Rittich pomohl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a...

28. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  11:01

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

28. prosince 2025  10:39

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Krejčí mírnil prohru. Atlanta neudržela náskok a pošesté za sebou v NBA padla

Vít Krejčí z Atlanty zakončuje v zápase proti New Yorku.

Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli už šesté utkání za sebou – v sobotu nezvládli koncovku a doma podlehli New Yorku 125:128. Český reprezentant Vít Krejčí odehrál za Hawks 24 minut a dal devět...

28. prosince 2025  9:33,  aktualizováno  9:53

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

28. prosince 2025  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.