Běžci na lyžích Tuž a Černý jsou na úvod Tour de Ski ve čtvrtfinále sprintu

Tuž s Černým potvrdili roli adeptů na postupovou třicítku, v níž ještě v této sezoně ve sprintech Světového poháru nechyběli. Tuž byl osmnáctý, Černý čtyřiadvacátý. Naopak kvalifikace se vůbec nevydařila Novákovi, jenž obsadil až 71. pozici s odstupem 11 a půl sekundy na nejrychlejšího Nora Johannese Hösflota Klaeba.
Jediné Češce na startu Tour Janatové uniklo čtvrtfinále relativně těsně. Na 33. místě zaostala za postupovou třicítkou o osm desetin sekundy. Kvalifikaci vyhrála Švédka Johanna Hagströmová.