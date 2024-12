Třetí etapa Tour de Ski vyzdvihla obhajujícího Amundsena, Novák byl 49.

Nejlepší český závodník Michal Novák zaběhl 49. čas. Další čeští reprezentanti se do první padesátky nevešli. Adam Fellner obsadil 54. místo, Tomáš Dufek skončil na 72. pozici.

Šestadvacetiletý lídr Světového poháru Amundsen si připsal třetí triumf v sezoně a potřetí uspěl na dvacetikilometrové trati. V průběžném pořadí Tour de Ski se posunul na druhou příčku. Na vedoucího krajana Johannese Hösflota Klaeba, který po triumfech v úvodních dvou etapách skončil dnes pátý, ztrácí 16 sekund. Třetí je Krüger s mankem 56 sekund.

„Chtěl jsem po těch prvních dvou závodech nějaký úspěch. Od startu jsem se snažil jet naplno. Možná jsem to i trochu přehnal, ale nakonec jsem se s tím srovnal a měl jsem energii až do konce. By to těžký závod, ale bavilo mě tam jet sám a bojovat sám se sebou,“ řekl v televizním rozhovoru Amundsen.

Osmadvacetiletý Novák, který se vrátil k závodům po zářijové operaci slepého střeva, ztratil na Amundsena dvě a půl minuty. Se startovním číslem 3 sice figuroval po úvodních kilometrech v první desítce, postupně ale pořadím klesal. V průběžném pořadí Tour de Ski je čtyřicátý se ztrátou tří minut a 32 sekund.

Ve 14:45 odstartují v Toblachu do závodu na 20 km ženy včetně Kateřiny Janatové a Barbory Havlíčkové.