To není náhoda! Vzkříšená Slindová se našla a v šestatřiceti září na Tour de Ski

Vrátila se na kratší tratě, na mistrovství světa v Planici 2023 slavila dvě medaile a nyní v šestatřiceti letech na prestižním miniseriálu sahá po životním úspěchu!

Po dvou triumfech v Toblachu se dostala do celkového vedení. Před posledními třemi díly ve Val di Fiemme vede o šest sekund před krajankou Therese Johaugovou a už o minutu a sekundu před americkou obhájkyní triumfu Jessie Digginsovou.

Slindová zářila víc než novoroční ohňostroj, psal o ní norský list VG.

A ona se smála: „Už tři vítězství v sezoně. Znamená to, že už nejde o náhodu, ne?“

Na podobné pocity blaženosti se načekala. Ve Světovém poháru debutovala v roce 2008 ve dvaceti letech. Sice platila za velký talent a na mládežnických akcích sbírala medaile, jenže tak jako mnozí jiní přechod mezi elitu nezvládla.

Trápila se, ani jednou nepronikla na pódium. Spíš byla ráda, když bodovala. Ovšem v nabité norské reprezentaci platí kruté pravidlo: Nejste vepředu, nemáte místo v týmu.

I Slindová cítila, že boj na hraně áčka pro ni není. „Dala jsem si chvíli pauzu,“ vzpomínala. „Během ní jsem závodila na maratonu na Špicberkách. Vyšel mi a po něm za mnou přišli z týmu United Bakeries a nabídli: Jde ti to a my zrovna silnou dívku na dálkové běhy hledáme. Pojď k nám.“

Zleva Therese Johaugová, Frida Karlssonová a Astrid Öyre Slindová.

Kývla a postupně se pro ni hlavní metou stal seriál Ski Classics. V letech 2015–2021 nezapsala ani jeden start ve Světovém poháru.

Dlouhé tratě ji pohltily. „Vyžadují lepší taktiku, rozložení sil, výživu i mentální sílu. Nejsou jen o tom, že si o víkendech jdete na třicet minut zaběhat. Jezdí se navíc v krásné přírodě a atmosféra je uvolněnější,“ rozplývala se.

Přitom přechod není vůbec jednoduchý. Slindová v mládí patřila spíš k rychlostně vybaveným lyžařkám, v maratonech ovšem místo výbušnosti a maximální rychlosti hraje prim vytrvalost. Také si musela zvyknout, že celé klání klidně objede jen soupaží.

Ona se ale zabejčila, řekla si, že tentokrát už neúspěch nepřipustí.

Je taková. Má dvě sestry Kari a Silje, které také lyžují. Silje je dokonce jednovaječné dvojče. „Asi si proto dokážete představit, jak to u nás vypadalo a jaké boje jsme sváděly,“ popisovala. „Ségry byly lepší v tom, že jim po zranění nebo nějakém jiném výpadku trvalo jen chvíli, než se vrátily do formy. Já ale byla ze všech rozhodně nejtvrdohlavější.“

Aby nejen v rodinné konkurenci uspěla, musela se sportu oddat. „Šla jsem do něj all in. Neflámovala jsem a nedělala ani mnoho jiných věcí, kterými se mladí baví,“ vykládala. „Myslím, že v dnešní době mi většina lidí závidí můj život a říká si: Ach, ona je tak šťastná. Jenže už nevidí, čeho jsem se musela vzdát, když mi bylo třeba čtrnáct.“

Ve Světovém poháru jí to sice zprvu nevyšlo, v dálkových bězích se ovšem mezi špičku dostala. Opět jí k tomu pomohla i její zarputilost.

„Při několikahodinovém závodě toho zažíváte spoustu. Když jste na hraně, první hlas vás v hlavě nabádá: Přestaň, už nejde o zábavu. Druhý ale říká: Sklapni, přijela jsi bojovat, tak bojuj!“ popisuje.

Hlasitější je v jejím případě spíš ten druhý. Ukázala to i na Jizerské padesátce, kde v roce 2017 dojela třetí. Nebo na Vasově běhu, kde po dvou druhých místech v roce 2022 vyhrála. Devadesátikilometrové klání navíc ovládla v nejrychlejším ženském čase historie 3:50:06 hodiny.

Právě tehdy si řekla, že by mohla dát ještě šanci Světového poháru a kratším tratím. Skvělá úvaha!

V sezoně 2022/2023 skončila sedmá na Tour de Ski, dvakrát stála na pódiu a blýskla se na mistrovství světa v Planici, kde slavila zlato se štafetou a bronz ve skiatlonu. V minulém ročníku zase pravidelně končila v nejlepší desítce.

A v aktuálním září. V prosinci v Davosu oslavila premiérové vítězství a do závěru Tour vlétne jako vedoucí žena.

Udržet za zády Johaugovou a spol. bude těžký úkol. Zbývají tři díly. Dnes ve Val di Fiemme sprint, v sobotu skiatlon a v neděli ikonický výšlap na sjezdovku Alpe Cermis. „Zatím je Tour snad až příliš dobrá, aby to byla pravda,“ žasne Slindová.

Ještě před pár lety o něčem podobném totiž ani nesnila.