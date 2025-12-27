Tour de Ski 2025/26: program, výsledky, favorité, kde sledovat

  14:39
Jubilejní 20. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích letos startuje 28. prosince v Toblachu a vyvrcholí 4. ledna ve Val di Fiemme. Mezi české naděje by měli patřit Michal Novák a Kateřina Janatová. Podruhé za sebou se prestižní seriál pojede jen v Itálii, kde se v únoru uskuteční i olympijské hry. V přehledném textu najdete program závodů, kde je sledovat i další informace.

Pole závodníků na Tour de Ski vede švédský lyžař Edvin Anger. | foto: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia

Program závodů Tour de Ski 2025/26

  • Tour de Ski otevřou v Toblachu nedělní sprinty, o den později se uskuteční desetikilometrový závod klasickou technikou.
  • Novinkou bude 31. prosince pětikilometrový závod s hromadným startem ve čtyřech rozjížďkách.
  • Na Nový rok se v Toblachu poběží ještě dvacetikilometrová stíhačka klasickou technikou.
  • Jubilejní ročník Tour de Ski bude finišovat jako obvykle ve Val di Fiemme.
  • Tam se uskuteční 3. ledna sprinty klasickou technikou a 4. ledna vyvrcholí seriál závodem s hromadným startem na deset kilometrů volnou technikou s tradičním výběhem na Alpe Cermis.

Toblach

ZávodDatum a čas startuVýsledky
Sprint volně - Ž28.12., 11:45-
Sprint volně - M28.12., 12:15-
10 km klasicky - Ž (indiv. start)29.12., 11:45-
10 km klasicky - M (indiv. start)29.12., 14:45-
5 km volně - M (hromadný start)31.12., 11:30-
5 km volně - Ž (hromadný start)31.12., 14:30-
20 km klasicky - Ž (stíhací)1.1., 10:30-
20 km klasicky - M (stíhací)1.1., 12:30-

Val di Fiemme

ZávodDatum a čas startuVýsledky
Sprint klasicky - Ž3.1., 12:15-
Sprint klasicky - M3.1., 12:45-
15 km volně do vrchu - M (hromadný start)5.1., 11:30-
15 km volně do vrchu - Ž (hromadný start)5.1., 15:30-

Kde sledovat Tour de Ski 2025/2026 živě

Závody Tour de Ski 2025/2026 naladíte ve vysílání České televize na kanále ČT Sport či na online platformě ČT sport Plus. Přímé přenosy nabídne také Eurosport.

Favorité Tour de Ski 2025/2026

Titul mezi muži obhajuje lídr Světového poháru Nor Johannes Hösflot Klaebo. Devětadvacetiletý rodák z Osla zaútočí na rekordní pátý triumf, kterým by se osamostatnil v čele historického pořadí před Švýcarem Dariem Colognou. Vedle minulé sezony triumfoval také v letech 2019, 2022 a 2023.

Johannes Klaebo na stupních vítězů po závodě na 20 kilometrů seriálu Tour de Ski v italském Val di Fiemme.

Pětinásobného vítěze celkového hodnocení Světového poháru Klaeba, který letos překonal hranici 100 výher v SP, se pokusí sesadit především jeho krajané Harald Östberg Amundsen, Martin Löwström Nyenget či Mattis Stenshagen. Bojovat o přední příčky chce také Švéd Edvin Anger, chybí naopak obhájce stříbra Mika Vermeulen z Rakouska.

U žen je trůn volný po Norce Therese Johaugové. Čtyřnásobná olympijská šampionka vyrovnala v minulém ročníku Tour de Ski čtvrtým triumfem rekord Polky Justyny Kowalczykové a po sezoně ukončila kariéru. Na třetí triumf tak zaútočí vedoucí závodnice SP a loučící se Američanka Jessie Digginsová. Jejími vyzývatelkami budou především Švédky Moa Ilarová, Jonna Sundlingová, Maja Dahlqvistová či Ebba Anderssonová.

Češi na startu Tour de Ski 2025/26

Češi se pokusí vylepšit dosavadní výsledky před únorovými olympijskými hrami. Chybět na startu by neměl Michal Novák, jenž se po zranění vrátil v polovině prosince do Světového poháru a byl devatenáctý v desetikilometrovém závodu v Davosu. Zabojuje také Kateřina Janatová, která byla v této sezoně nejlépe jedenáctá ve skiatlonu na 20 kilometrů v Trondheimu a v průběžném pořadí SP jí patří 21. místo.

