Program závodů Tour de Ski 2025/26
- Tour de Ski otevřou v Toblachu nedělní sprinty, o den později se uskuteční desetikilometrový závod klasickou technikou.
- Novinkou bude 31. prosince pětikilometrový závod s hromadným startem ve čtyřech rozjížďkách.
- Na Nový rok se v Toblachu poběží ještě dvacetikilometrová stíhačka klasickou technikou.
- Jubilejní ročník Tour de Ski bude finišovat jako obvykle ve Val di Fiemme.
- Tam se uskuteční 3. ledna sprinty klasickou technikou a 4. ledna vyvrcholí seriál závodem s hromadným startem na deset kilometrů volnou technikou s tradičním výběhem na Alpe Cermis.
Toblach
|Závod
|Datum a čas startu
|Výsledky
|Sprint volně - Ž
|28.12., 11:45
|-
|Sprint volně - M
|28.12., 12:15
|-
|10 km klasicky - Ž (indiv. start)
|29.12., 11:45
|-
|10 km klasicky - M (indiv. start)
|29.12., 14:45
|-
|5 km volně - M (hromadný start)
|31.12., 11:30
|-
|5 km volně - Ž (hromadný start)
|31.12., 14:30
|-
|20 km klasicky - Ž (stíhací)
|1.1., 10:30
|-
|20 km klasicky - M (stíhací)
|1.1., 12:30
|-
Val di Fiemme
|Závod
|Datum a čas startu
|Výsledky
|Sprint klasicky - Ž
|3.1., 12:15
|-
|Sprint klasicky - M
|3.1., 12:45
|-
|15 km volně do vrchu - M (hromadný start)
|5.1., 11:30
|-
|15 km volně do vrchu - Ž (hromadný start)
|5.1., 15:30
|-
Kde sledovat Tour de Ski 2025/2026 živě
Závody Tour de Ski 2025/2026 naladíte ve vysílání České televize na kanále ČT Sport či na online platformě ČT sport Plus. Přímé přenosy nabídne také Eurosport.
Favorité Tour de Ski 2025/2026
Titul mezi muži obhajuje lídr Světového poháru Nor Johannes Hösflot Klaebo. Devětadvacetiletý rodák z Osla zaútočí na rekordní pátý triumf, kterým by se osamostatnil v čele historického pořadí před Švýcarem Dariem Colognou. Vedle minulé sezony triumfoval také v letech 2019, 2022 a 2023.
Pětinásobného vítěze celkového hodnocení Světového poháru Klaeba, který letos překonal hranici 100 výher v SP, se pokusí sesadit především jeho krajané Harald Östberg Amundsen, Martin Löwström Nyenget či Mattis Stenshagen. Bojovat o přední příčky chce také Švéd Edvin Anger, chybí naopak obhájce stříbra Mika Vermeulen z Rakouska.
U žen je trůn volný po Norce Therese Johaugové. Čtyřnásobná olympijská šampionka vyrovnala v minulém ročníku Tour de Ski čtvrtým triumfem rekord Polky Justyny Kowalczykové a po sezoně ukončila kariéru. Na třetí triumf tak zaútočí vedoucí závodnice SP a loučící se Američanka Jessie Digginsová. Jejími vyzývatelkami budou především Švédky Moa Ilarová, Jonna Sundlingová, Maja Dahlqvistová či Ebba Anderssonová.
Češi na startu Tour de Ski 2025/26
Češi se pokusí vylepšit dosavadní výsledky před únorovými olympijskými hrami. Chybět na startu by neměl Michal Novák, jenž se po zranění vrátil v polovině prosince do Světového poháru a byl devatenáctý v desetikilometrovém závodu v Davosu. Zabojuje také Kateřina Janatová, která byla v této sezoně nejlépe jedenáctá ve skiatlonu na 20 kilometrů v Trondheimu a v průběžném pořadí SP jí patří 21. místo.