Novák vybojoval nejlepší výsledek sezony. Na Tour de Ski byl šestý v závodě na 5 km

Devětadvacetiletý Novák, kterého trápily v úvodu sezony zdravotní potíže, skončil poprvé v sezoně v desítce. Při premiéře nového formátu, při němž závodníci startovali ve čtyřech skupinách zhruba po 25 lyžařích, těžil z toho, že startoval v nejrychlejší rozjížďce. Na Schumachera ztratil 5,4 sekundy. Druhý český reprezentant Jiří Tuž obsadil celkově 69. příčku.
„Nový formát závodu byl docela zajímavý, hodně mě to bavilo. Je tam spousta věcí, které nemáte pod kontrolou. To mi hrálo do karet,“ řekl v nahrávce pro média Novák. „Nějaký vyšší osud mi dokonce naservíroval širší pódium a šesté místo. Za to jsem hrozně rád a vděčný. Je to krásný závěr roku a v současné situaci, kde se nacházím, je to pro mě velké povzbuzení,“ uvedl.
Novák s Tužem startovali ve druhé rozjížďce, v té první zvítězil Emil Iversen z Norska. Ve skupině se Schumacherem, Heggenem či francouzským lyžařem Julesem Chappazem se drželi dlouho v kontaktu. Tuž sice ve druhé polovině odpadl, Novák ale dál bojoval a dojel do cíle v čase 9:40,8. Jeho výkon nepokořili v dalších rozjížďkách ani lídr SP Klaebo či vítěz poslední skupiny Elia Barp z Itálie.
„Jelo se mi relativně dobře. Bylo náročné se dostat ve skupině někam dopředu, protože moje startovní pozice nebyla nejlepší, ale podařilo se mi to. Možná jsem mohl být ve finiši silnější, kdybych věděl, že bojuju dokonce o první místo. Ale to je kdyby. Jsem za to šesté místo hrozně rád. Lyže jsme měli perfektní, to mi hodně pomohlo,“ konstatoval Novák.
Devětadvacetiletý Klaebo ztratil na Schumachera 8,6 sekundy, dál se ale drží v čele Tour de Ski a útočí na rekordní pátý triumf. Před druhým Heggenem má náskok 45 sekund, další Nor Harald Östberg Amundsen ztrácí na třetím místě 57 vteřin. Novák se posunul v pořadí seriálu na dělenou 46. příčku.
Ženy zahájí hromadný závod na pět kilometrů ve skupinách ve 14:30. Na startu bude i Kateřina Janatová.
Závod SP a třetí díl Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie)
skupiny 5 km s hromadným startem:
Muži: 1. Schumacher (USA) 9:35,4, 2. Moser (Rak.) -0,2, 3. Heggen (Nor.) -0,6, 4. Chappaz (Fr.) , 5. Clugnet (Brit.) oba -0,7, 6. Novák -5,4, ...69. Tuž (oba ČR) -25,0
14:30 ženy (Janatová)