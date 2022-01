Sdruženář Portyk byl v Klingenthalu osmnáctý, nejlépe v sezoně Světového poháru

Pětadvacetiletému Portykovi se v zimním středisku nedaleko hranic s Českem vydařila skokanská část, po níž byl dvanáctý. V desetikilometrovém běhu sice klesl, ale i tak překonal dosud nejlepší umístění v sezoně, jímž byla prosincová 20. pozice v Ramsau. Body do SP těsně unikly Lukáši Daňkovi, který dojel dvaatřicátý s odstupem necelé sekundy na třicítku.

Dvacetiletý Lamparter uspěl ve vyrovnaném souboji tříčlenné skupiny a slavil druhý triumf v sezoně i kariéře. Druhý skončil s odstupem 0,3 sekundy Estonec Kristjan Ilves, třetí byl se ztrátou 0,7 sekundy Japonec Rjota Jamamoto.

Nejlepší sdruženář posledních let a vítěz sedmi závodů sezony Riiber si poranil záda před dvěma týdny ve Val di Fiemme a dnes vynechal třetí závod za sebou. Pokud bude Lamparter, jenž má stejně jako Nor 700 bodů, v neděli bodovat, posune se do čela hodnocení SP.