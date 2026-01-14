V cílovém prostoru ho poznáte snadno. Povídá si s trenéry, servismany, na sobě tyrkysovou bundu. Zdobí ho skvělý přehled a s vášní pozoruje dění.
V prosinci ve Val Gardeně slavil i životní triumf v super-G s Janem Zabystřanem. „V Itálii jsem byl jako servisman. Nebo to teda takto aspoň psali ve švýcarských a rakouských novinách,“ směje se Němec. „Pomáhal jsem totiž s tím, že jsem po kontrole na fluor svazoval lyže. Od toho si moji roli asi odvodili. Servisman.“
Jak jste vítězství slavil?
Tu radost slovy nedokážu ani popsat. Úžasné. Lyžařský byznys je malý a každý zná každého, přišlo mi pak až dojemné, jak jsme od všech dostávali gratulace. Moc fajn den.
Třeba v Americe závodní lyžování až tak populární není. Lindsey Vonnová byla svého času možná známější tím, že se přátelila s Tigerem Woodsem. Její současný příběh už ale táhne.