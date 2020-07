Mladík Lukeš se ukázal, porazil seniorské reprezentanty v běhu na lyžích

„Upřímně říkám, že jsem to neočekával. Jenže já se dlouhodobě snažím neočekávat výsledkově nic, do každého závodu jdu naplno a ono se pak vždycky ukáže, na co to stačí,“ řekl dvacetiletý běžec ČKS SKI Jilemnice.

Závodníky čekalo nejdřív 1 500 metrů běhu na dráze a poté dvě další disciplíny na kolečkových lyžích: norský sprint klasicky a 12,5 kilometru volně. „Nejtěžší byla rozhodně patnáctistovka. Taktika byla nešetřit se a běžet od začátku do konce naplno, takže z toho byly čtyři minuty utrpení,“ svěřil se Lukeš svazovému webu.

Výhodu měl v domácím prostředí, kam ho přišlo podpořit několik desítek známých. Jeho výkon ocenili nejen jilemničtí trenéři, ale i kouč juniorské reprezentace Martin Koukal.

Výhra na letním závodě je pro něj znamením, že příprava jde správným směrem a daří se plnit plán. „Ukázalo se, že mám dobrý základ, na kterém se dá stavět. A když tenhle směr udržím, mohlo by to být v zimě velice dobré. Takže to je velké povzbuzení,“ řekl. „Doufám, že budu konkurenceschopný v mezinárodním měřítku, že budu schopný bojovat o nominace na větší závody a že přechod z juniorů do mužů by mohl být solidní,“ doplnil.

Tomáš Lukeš na sebe upozornil v březnu letošního roku, kdy se na mistrovství světa v klasickém lyžování juniorů v Oberwiesenthalu blýskl dvěma jedenáctými místy: ve sprintu a v závodě na 30 kilometrů volně s hromadným startem. V uplynulé sezoně se také stal trojnásobným juniorským mistrem republiky. Dařilo se mu i bez lyží - dokázal například vyhrát náročný běh do vrchu Jilemnice - Žalý.

Teď je Lukeš na soustředění v Harrachově, kde trénuje reprezentační tým do 23 let spolu s mužským A-týmem. „Na začátku srpna pak bude volněji, možná dojde i na nějakou dovolenou. Ale do té doby budeme trénovat,“ řekl.