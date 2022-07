Skikrosař Kraus má dceru obojživelnici. Lyžuje i hraje volejbal

Kombinace obou sportů dceru úspěšného skikrosaře baví a obojživelnicí by ráda zůstala i v budoucnu. Na lyžích ji trénuje otec, musí tak zastat nelehkou roli rodiče a trenéra v jedné osobě. „Určitě to není jednoduché a někteří lidé mají pocit, že to není správné. Jde ale o mládežnický sport a tam si myslím, že to ještě jde. Věřím, že vše zatím funguje tak, aby to nezatěžovalo Lucku ani její spoluzávodníky,“ myslí si Kraus.

Zároveň si však uvědomuje, že pokud by se Lucie dostala na nejvyšší úroveň i v juniorském a dospělém věku, bylo by dobré mít trenéra, který není z rodiny.

Na rozdíl od lyžařských závodů, při volejbale sedává Tomáš Kraus na tribuně s ostatními rodiči a je dceři jen konzultantem. „Samozřejmě zápasy prožívám, a když sleduji vyhrocený zápas, je to pro mě trochu stresující. Na druhou stranu je moc hezké vidět, že už hra čtrnáctiletých holek není moc daleko od hry dospělých,“ všímá si.

A jak to vidí sama Lucie? Dívá se její otec díky svým sportovním zkušenostem na zápasy jinýma očima než ostatní rodiče? Hlavní rozdíl je prý v tom, že sportu víc rozumí. „Jinak je to prostě rodič jako všichni ostatní,“ usmívá se všestranná talentovaná sportovkyně. A skikrosová legenda dodává: „Nevím, jak moc je můj pohled jiný. Každopádně ale dokážu ocenit, jak zvládají mladí sportovci první velký tlak a sbírají zkušenosti.“

Zažít zápasy pod tlakem a v takové atmosféře, jak tomu bylo na Olympiádě dětí a mládeže, považuje Kraus za velmi důležitý krok proto, aby děti mohly ve své kariéře pokračovat dál a zlepšovaly se. Důležité je podle bývalého reprezentanta i to, že mladí sportovci zažijí olympijskou atmosféru. „Je skvělé vidět, jak výpravy z jednotlivých krajů drží při sobě a podporují se napříč všemi sporty. Letošní Olympiáda dětí a mládeže se konala v krásné lokalitě a vidět Olomouc plnou sportovců bylo úžasné,“ je nadšený Kraus.

Výsledkově Ústecký kraj nedopadl moc dobře, dívky obsadily na volejbalovém turnaji až předposlední, třinácté místo. Zlato získal Středočeský kraj, stříbro domácí Olomoucký kraj a bronz Jihomoravský kraj.

V celkovém pořadí skončil Ústecký kraj na osmém místě, získal 13 zlatých, 18 stříbrných a 14 bronzových medailí. Nejúspěšnější výpravou byl Jihomoravský kraj, druhé místo obsadila Praha a třetí skončil Středočeský kraj.

„O výsledky v tomto věku ještě tolik nejde. Mladým sportovcům bych řekl, aby to brali jako důležitý krok ve své kariéře a ukazatel toho, že něco dělají dobře. Cesta je ještě dlouhá, ale když vydrží, mohou zabodovat i na mistrovství světa nebo na olympiádě,“ vzkazuje Kraus.