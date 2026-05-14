Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bankova nová role. Po konci u Ledecké bude pracovat pro výrobce lyží Kästle

Autor: ,
  10:15
Trenér Tomáš Bank, který pomohl Ester Ledecké k olympijskému triumfu v super-G, bude pracovat pro výrobce lyží Kästle. Značka českého podnikatele Tomáše Němce na Instagramu oznámila, že se Bank stal novým šéfem pro alpské lyžování.
Tomáš Bank, lyžařský trenér olympijské vítězky Ester Ledecké na hrách v...

Tomáš Bank, lyžařský trenér olympijské vítězky Ester Ledecké na hrách v jihokorejském Pchjongčchangu (19. února 2018) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tým Ester Ledecké. Servisák Miloš Machytka (zcela vlevo), trenér snowboardu...
Trenér mužské basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg (vlevo) a lyžařský kouč...
Momentka z tiskové konference dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké -...
Momentka z tiskové konference dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké -...
9 fotografií

Na lyžích Kästle závodí Ledecká i další přední čeští reprezentanti včetně Jana Zabystřana, který v uplynulé sezoně Světového poháru vyhrál superobří slalom ve Val Gardeně.

Bank, který byl v týmu Ledecké od sezony 2016/17, nedávno stejně jako druhý lyžařský trenér Franz Gamper u české hvězdy skončil. Ledecká to oznámila jednou větou na jeho adresu prostřednictvím tiskové zprávy. Pak oběma bývalým trenérům poděkovala na Instagramu.

Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví se svým týmem.

Prostřednictvím sociálních sítí jí poděkoval i Bank, který ji dovedl mimo jiné k olympijskému zlatu v super-G v Pchjongčchangu 2018.

„Musím poděkovat Ester za skvělé roky. Cítím vděčnost, že jsem mohl být u těchto historických momentů a mohl jsem spolupracovat s největšími esy svého oboru. Snad jsem se něco také naučil a stal se tak lepším trenérem. Doufám a věřím, že nový trenérský tým bude tím správným impulsem pro Ester a že přibudou nějaká nová zlata do její sbírky. Přeji jí hlavně zdraví a aby měla z lyžování stále radost. Pro mě je a bude navždy legenda,“ napsal.

Po dlouholetém trenérském působení bude u sjezdového lyžování pokračovat v nové roli. „Chci navázat na úspěšnou cestu Kästle Racing z posledních let. Potřebujeme se soustředit na poskytování té nejlepší podpory našim sportovcům. Jedním z důležitých kroků bude zlepšení testování našich lyží, abychom měli všechna relevantní data o každém vyrobeném páru. Tohle nám umožní dostat se na stejnou úroveň jako ty nejlepší značky ve Světovém poháru. Těším se na spolupráci s Rainerem Nachbaurem při vývoji lyží,“ citoval Banka server Snow Sports News.

Ledecká na lyže Kästle přešla v létě 2022. V uplynulé sezoně cítila rezervy především v materiálu pro sjezd, takže se po skončení sezony vrhla na testování intenzivněji než jindy.

Tým Ester Ledecké. Servisák Miloš Machytka (zcela vlevo), trenér snowboardu Justin Reiter a lyžařský kouč Tomáš Bank.

„Testovali jsme spoustu materiálu, včetně bot, co se týče kästlí. Budeme testovat i jiné značky. Jsme zaměření i na sjezdové lyže, je tam potenciál pro zlepšení. Netvrdím, že to bylo až tak špatné. Jsou to věci, které musím probrat se svými servisáky. Věřím, že přijdeme na to, jak to zrychlit,“ řekla na nedávné posezonní tiskové konferenci.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Šalková vs. OsoriováTenis - - 14. 5. 2026:Šalková vs. Osoriová //www.idnes.cz/sport
14. 5. 11:00
  • 4.26
  • -
  • 1.22
Krejčíková vs. GolubicováTenis - - 14. 5. 2026:Krejčíková vs. Golubicová //www.idnes.cz/sport
14. 5. 12:30
  • 1.31
  • -
  • 3.37
Brunclík vs. FariaTenis - - 14. 5. 2026:Brunclík vs. Faria //www.idnes.cz/sport
14. 5. 13:30
  • 3.85
  • -
  • 1.25
Valencia vs. Rayo VallecanoFotbal - 36. kolo - 14. 5. 2026:Valencia vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
14. 5. 19:00
  • 2.24
  • 3.18
  • 3.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Bankova nová role. Po konci u Ledecké bude pracovat pro výrobce lyží Kästle

Tomáš Bank, lyžařský trenér olympijské vítězky Ester Ledecké na hrách v...

Trenér Tomáš Bank, který pomohl Ester Ledecké k olympijskému triumfu v super-G, bude pracovat pro výrobce lyží Kästle. Značka českého podnikatele Tomáše Němce na Instagramu oznámila, že se Bank stal...

14. května 2026  10:15

Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske

Jindřich Trpišovský opět dovedl Slavii na trůn.

Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....

14. května 2026  10:09

Darderi je v římském semifinále, noční zápas narušil kouř z fotbalových oslav

Luciano Darderi slaví postup do římského semifinále.

Luciano Darderi si na domácí antuce v Římě zahraje poprvé na turnajích Masters semifinále. V noční více než tříhodinové bitvě porazil španělského tenistu Rafaela Jódara 7:6, 5:7 a 6:0.

14. května 2026  10:07

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

14. května 2026  10:05

Výlet? Kdepak, rázný útok na zlato. Kanada jede na MS s pomocí hvězd zabránit fiasku

Sidney Crosby (uprostřed) zklamaně kouká do země, po prohraném olympijském...

Jak se obecně ví, v Severní Americe hokejový světový šampionát nikoho zrovna dvakrát nevytrhne. Nepřitahuje velkou pozornost médií ani veřejnosti, zpravidla se hraje v neatraktivních časech. A hlavně...

14. května 2026  9:18

Česko - Dánsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Roman Červenka v osmfinále olympijských her.

Na loňském mistrovství světa se postarali o největší šok, když ve čtvrtfinále senzačně přemohli Kanadu. Nevyzpytatelné Dánsko je prvním soupeřem českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku....

14. května 2026  8:29

Hráči viděli něco, co v české lize nikdy nezažijí. Kouč po prohře velebil Francii

Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v...

Byť proti nedávným světovým i evropským šampionům běželi čeští házenkáři už dopředu proti zdi, trenéra nezklamali. Mladý výběr v úvodním zápase play off kvalifikace o mistrovství světa podlehl...

14. května 2026  8:13

Detroit znovu hledí do propasti, ve druhém kole play off prohrál potřetí v řadě

Donovan Mitchell (45) slaví výhru Cleveland Cavaliers na palubovce Detroit...

Detroit Pistons budou odvracet hrozbu vyřazení z play off NBA. V domácím pátém zápase druhého kola podlehli basketbalistům Cleveland Cavaliers 113:117 po prodloužení a v sérii ztrácejí 2:3 na zápasy....

14. května 2026  7:01,  aktualizováno  8:11

Skvělý Nečas režíroval postupový obrat Colorada proti Minnesotě

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche se snaží tečovat před bránou Minnesota...

Hokejisté Colorada slaví postup do finále Západní konference play off NHL. Rozhodl o tom středeční obrat z 0:3 na 4:3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4:1 na...

14. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:44

Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský

Jindřich Trpišovský po zisku svého pátého ligového titulu.

Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomalu chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše...

14. května 2026  7:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak se máte? My jsme pod vodou. Když nebe padalo na Giro a vítěze odepisovali

Španěl Igor Arrieta z UAE slaví vítězství během páté etapy italského Gira

Na účtu Gira d’Italia na síti X se bezprostředně po dojetí středeční etapy objevilo: „Un finale assurdo.“ Absurdní finále. Třiadvacetiletý Igor Arrieta, pomocník z týmu UAE Emirates, který nikdy nic...

14. května 2026  7:21

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi už trénují na místě, v pátek je čeká první zápas

Sledujeme online
Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu.

Hokejové mistrovství světa 2026 hostí Švýcarsko. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také boje o medaile. Vše důležité...

14. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.