Malý glóbus je reálný. Kouč Bank o budoucnosti u Ledecké i přípravě

Spoustu toho Ledecká dokázala i letos.

V Crans Montaně opanovala sjezd, o den později byla na stejném místě druhá a v Cortině vybojovala třetí místo.

V celkovém hodnocení nejrychlejší disciplíny obsadila třetí příčku.

A pak je tu ještě snowboard, na němž v Pekingu obhájila olympijské zlato a vyhrála závod Světového poháru v Cortině.

„Sezona proto z mého pohledu byla velmi úspěšná,“ hodnotí kouč Bank. „Na lyžích sice na olympiádě medaili neměla, ale předvedla tam dobrá vystoupení. Jen ta chyba ve sjezdu pořád mrzí.“

Jaký byl váš program po konci Světového poháru?

Měli jsme nějaké plány, ty se ale pořád měnily. Nejdřív jsem byl nemocný já, pak Franz (Gamper, sjezdařský trenér), pak Ester, takže jsme měli měsíc pauzu. Minulý týden jsme proto hned začali makat na materiálu, což není úplně ideální.

Proč?

Jako trenér bych si představoval, abychom začali spíš pomaleji na obřákových lyžích. Nemáme však moc času a právě testovat lyže je důležité, takže to děláme takhle. Můžu ale říct, že první testy dopadly dobře a Ester jezdila strašně rychle.

Zároveň se po sezoně řešilo, jestli u Ledecké zůstane fyzioterapeut Michal Lešák. Jak to máte s pokračováním spolupráce vy?

Samozřejmě se o tom jedná, ale už to krystalizuje do toho, že bych mohl pokračovat.

Bylo ve hře, že byste odešel?

Myšlenky má člověk různé. V průběhu sezony jsou samozřejmě různé krizové situace, kdy člověk říká, že třeba skončí, ale nakonec… Mě to s Ester baví, je s ní super spolupráce, finančně to také není špatné a i když byly nějaké vážné zahraniční nabídky, tak to vypadá, že zůstanu.

Takže co od ní čekáte příští rok? Může být ještě lepší?

Pořád mluvíme o potenciálu, ona už ho ale dávno ukázala. Zlepšovat výsledky, které dneska má, není vůbec lehké, tak je jasné, že nemůže růst do nekonečna. Ale ještě nějaký prostor má. Když jsem ji minulý týden viděl lyžovat a sledoval, jak to valí, říkal jsem si: To je nejlepší lyžař, kterého jsem viděl.

Kde má ještě rezervy?

Třeba ve skocích, ty jsou problém. Trošku se v nich přetáčí. Má ve vzduchu takový reflex, že se jí pravé rameno otočí dozadu, což ji rozhodí a je třeba později ve sjezdovém postoji. Musíme na tom zamakat.

Trenér Ester Ledecké Tomáš Bank během tiskové konference.

Právě proto jí Red Bull domlouvá speciální sjezdovku, na které postaví tréninkové skoky. Už víte, kde to bude?

To zatím nevíme. Pravděpodobně ale někde v Rakousku, protože tam má nejlepší konexe.

V rámci přípravy byste měli letět i do Chile, které jste v minulých dvou letech kvůli covidu vynechali. V čem spočívá kouzlo tamních podmínek?

Zrovna když mluvíme o skocích, tak tam se dají trénovat dobře, protože tam jsou regulérní sjezdy. Třeba na ledovcích jsou poloviční. V Chile je dále hodně variabilní terén, je tam samozřejmě zima, sníh. A pokud jde ještě o to skákání, tak si myslím, že je problém i proto, že jsme teď v Chile nebyli.

Jak se vám zamlouvá spolupráce s Italem Gamperem, odborníkem na rychlostní disciplíny?

Spolupráce s Franzem je super. Nejenže se od něj můžu něco naučit (Gamper v minulosti vedl třeba Nora Svindala či Italku Compagnoniovou), ale je s ním i sranda. Jsme dobrá parta.

Právě dobrou partu si Ledecká často pochvaluje. Zároveň říká, že se mezi sebou hodně hecujete a soutěžíte. Jak tyhle minisouboje probíhají?

Je to hlavně o srandě. Pomůže to atmosféře při tréninku, který je jinak pořád stejný a nudný. Takže tyhle srandičky pomůžou a víc to člověka baví.

V čem ji porážíte?

V tenise. Hodně ho trénuje, ale ještě nemá šanci. A ještě v bruslení na lyžích, mám totiž lepší techniku. Ale nesmí to být moc dlouhé, protože pak mi chybí fyzička.

Mluvil jste o tom, že se také musíte zaměřit na testování lyží. Co všechno to obnáší?

Hlavně tomu musíme věnovat víc času, protože prostě potřebujeme víc lyží. Třeba po olympiádě jsme jich měli hodně zničených tím, že tam byl velký mráz, čímž se spálily. Proto jsme na konci sezony měli problém, že nejrychlejší už byly zničené a museli jsme používat ty horší.

Zaměříte se i na nějaké další disciplíny? Třeba obří slalom?

Vždycky říkám, že obřák je metoda, jak dobře jezdit ve sjezdu. V tom ale máme trochu rezervy, protože kvůli snowboardu nemáme tolik času a třeba právě poslední výsledky v super-G naznačují, že bychom obřák měli trénovat víc.

To je podle vás jeden z důvodů, proč se Ledecká letos dostala na stupně jen při sjezdech, ale v super-G ne?

Možná. Třeba loni jsme obří slalom trénovali hodně, což bylo vidět, když byla v Söldenu dvacátá. Bylo to i kvůli covidu, protože jsme mohli trénovat jen v Čechách. Letos jsme ale nacvičovali spíš rychlostní disciplíny, protože ten čas prostě nemáme. Musíme proto najít balanc, abychom otestovali lyže a trénovali skoky, ale zároveň i pilovali techniku obřáku. To je základ všeho.

Kdyby obří slalom začala trénovat naplno, jaký by v něm měla podle vás potenciál?

Úplně stejný jako v rychlostních disciplínách. Ale musela by ho trénovat a závodit v něm. V tom se i malinko lišíme s Franzem: já bych ho jezdil víc, on je pravověrný sjezdař a víc to tlačí tímhle směrem. Uvidíme, jestli vyhraju já, nebo on.

Teoreticky by s obřím slalomem mohla bojovat o vysoká umístění v celkovém pořadí, ne?

To by ale opravdu musela přestat jezdit na snowboardu. O tom se nemůžeme bavit, když bude obojživelnice. Můžeme se bavit o malém glóbu, letos vynechala dva sjezdy a stejně byla třetí, to by mohlo být reálné. Ale velký je sci-fi. Se snowboardem to nejde, musí se sbírat hodně bodů.

Radostná Ester Ledecká v cíli druhého sjezdu v Crans Montaně.

Ani motivace glóbu ji podle vás k orientaci pouze na lyže nepřesvědčí?

Nabízí se to. Mně by to přišlo logické, ale Ester je snowboardistka a vždycky bude. Jak jsem říkal na začátku sezony, když vyhraje v Lake Louise, můžeme o tom uvažovat. Letos se ten plán ale nepodařil, Lake Louise nevyšlo (Ledecká byla 12. a 22.) a bylo jasné, že snowboardu bude víc, než bych si přál.

Nebojíte se v tomhle kontextu, že vám uteče ještě k windsurfingu, který má rovněž ráda?

Kdybych měl být rozumný, řeknu, že bych neměl mít strach… Ale známe Ester. Může se stát cokoliv, jsou to mety, které ještě nepřekonala. Je to její kariéra a já už si za ta léta uvědomil, že nemá cenu ji do něčeho tlačit.

Jak se vůbec k její vášni k vlnám stavíte?

Jsem celkem rád, že windsurfing dělá. Přijde při něm na jiné myšlenky, není to tak šílená činnost, jako kdyby někde skákala přes překážky. Na pohybový aparát to není taková zátěž, takže jsem rád, že surfuje.