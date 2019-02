Ledecká po závodě: Třeba si i trenér uvědomí, že potřebuju víc zkušeností

„Třeba si i můj trenér Tomáš (Bank) uvědomí, že to chce opravdu víc zkušeností a že se budu do špičky dostávat kousek po kousku. Že prostě i novináři si třeba uvědomí, že na to ještě nemám a tak,“ prohlásila pro Českou televizi po 27. místě.



Trenére, co říkáte na slova Ledecké, že cesta do špičky je dlouhá?

Mně nic neřekla. Já si to jako trochu uvědomuju, na druhou stranu, když je schopná zajet před čtrnácti dny osmé místo (ve sjezdu) v Cortině, tak v nějaké širší špičce je a myslím, že by si to ona měla uvědomit.

Jsou problémem pády? Přestala si věřit?

Když se závodníkovi podaří spadnout třikrát za čtrnáct dní, tak ho to znejistí. A to nejhorší, co se může stát, se stalo těsně před závodem, kdy v tréninku prostě spadla a doletěla do sítě. Nebyl to hrozný pád, ale člověka to hodně znejistí a nejistý lyžař prostě nejede dobře.

Bylo to na její dnešní jízdě hodně vidět?

Bylo. Ale musíme si připomenout, že se změnily podmínky. Kdyby se jí jízda povedla, tak by to stačilo maximálně na dvacáté místo. Švédka Hoernbladová byla sedmnáctá, ale to bylo absolutní maximum v daných podmínkách. Nechci se vymlouvat, protože jízda nebyla dobrá, dalo se zajet líp, ale určitě nešlo být do desítky.

Hodně se změnila viditelnost?

Jasně, byl to ohromný rozdíl, kdy zhruba do patnáctky ta trať byla celá zalitá sluncem a potom se zatáhlo. Fakt nešlo nic vidět a bylo to pak vidět i na těch časech, kdy po Shiffrinové až na výjimku skoro nikdo nic nezajel.

Neudělala Ledecká na začátku podobnou technickou chybu jako loni na stejném místě?

Ne, to bylo něco jiného, byla tam pozdě, trochu ji to vyneslo, stejně jako závodnici před ní. To se stává, že se udělá chyba, ale to nebyl problém. Problém byl v pojetí jízdy. Ta jízda byla pasivní, což pramenilo z toho, že pravděpodobně byla znejistělá. Sama říkala, že vůbec nic neviděla.

Do páteční kombinace nastoupí?

Musíme trochu rozebrat, co se stalo. Máme dost tréninků, tak snad si to nějak osahá a dá se do kupy.

Má před sebou ještě dost tréninků sjezdu.

To je strašně dobře, protože Ester musí pochopit, že to tak strašný není. Bohužel ten skok je tam těžce postavený, Ester na něj v tréninku přijela trochu víc vlevo než měla a tam to prostě víc háže, proto letěla hodně daleko. Ale tak strašné to není.