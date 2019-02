Bank o Ledecké: Přestala smlouvat. Už ví, že její tělo nezvládne všechno

„Moc si ocenění vážím, ale zároveň to vnímám tak, že jsem jakýsi vedlejší produkt Ester, protože pokud by ona nepodávala tak skvělé výkony, nestal bych se nejlepším trenérem,“ říká.

Nyní spolu vyráží do švédského Aare, kde se od 4. do 17. února uskuteční mistrovství světa v alpském lyžování. A na něm chce třiadvacetiletá lyžařka potvrdit, že loňský únor nebyla jen náhoda.

Jak moc se Ester od olympiády změnila?

Žádnou velkou změnu u ní nevidím. Ten humbuk se kolem ní samozřejmě zvětšil, ale nějaký humbuk kolem jejich rodiny byl odjakživa. Byla na to zvyklá, tohle ji moc změnit nemohlo.

Mediálních a sponzorských povinností ale přibylo.

To určitě ano, povinností má daleko víc.

A s tím i problémů?

Měli jsme s tím docela problémy v přípravě. Lyžování je venkovní sport, často se stane, že je špatné počasí. Ale my často museli i ve špatném počasí jet na soustředění, protože jindy to nešlo, už byla naplánovaná nějaká akce nebo snowboard.

Byla z toho všeho i unavenější?

Zrovna tohle bylo v pohodě. Větší problém je, že neumí říkat ne. Její tým i rodina ji drží od novinářů dál, ale když se k nim dostane, je hodně vstřícná. Pak zapomíná jíst, pít, oblíkat se, a když přijde z rozhovoru po závodě, je promrzlá a druhý den nemocná. To jsme řešili třeba nedávno v Cortině, kde po rozhovoru se CNN přišla a říkala, že je jí zima.

Už si sama více uvědomuje, že její tělo nezvládne všechno?

Musím říct, že jo. Přestala smlouvat a je rozumná.

Vážně?

Uvědomuje si to čím dál víc. To je určitě pozitivní. My na ni taky dost tlačíme, pořád jí to připomínáme, což ji trochu štve, ale přináší to ovoce.

I proto jste letos vynechali část snowboardové sezony?

Už není nejmladší a uvědomila si, že výsledky na lyžích tím trochu trpí. Loni obětovala sezonu snowboardu. Kvůli olympijským hrám jsme pořád ustupovali, a i přesto, že to nakonec skvěle vyšlo i pro lyže, jsme se teď dohodli, že letos zkusíme více jezdit na lyžích a třeba se to projeví.

Až takový posun ale v letošní sezoně zatím nezaznamenala.

Představoval jsem si samozřejmě lepší výsledky. Na začátku sezony jsem říkal, že by měla v každém závodě atakovat desítku. Povedlo se jí to dvakrát, jednou byla jedenáctá. Špatné to není, ale taky to není tak, že by v každém závodě nejlepší desítku atakovala. Věřím, že lepší výsledky ještě přijdou.

Bude i v příštích sezonách více lyžařkou? Stane se z toho do budoucna trend?

Ona byla vždycky lyžařkou. Třeba loni jezdila super hlavně sjezdy, měla super výsledky, jen jich jela málo. Ze čtyř sjezdů byla nejhůř sedmnáctá a ty rychlostní disciplíny jsou hodně o zkušenostech, které nasbírá jen v závodech. Žádný trénink není jako závod - ať už délkou, humbukem kolem a i tím, že člověk musí zajet tu jednu jedinou jízdu.

Musela by definitivně upřednostnit lyže, aby dojížděla na stupních vítězů?

Těžká otázka. Pořád se říkalo, že pokud chce něco pořádného zajet na lyžích, musí přestat se snowboardem a ona pak vyhrála olympiádu.

To si všichni pamatujeme.

Člověk se může pořád mýlit. Ale aby ta šance byla větší, potřebovali bychom na lyžích jezdit víc, pak by se mohla prosadit i v obřím slalomu. Nevím, jestli i ve slalomu, tam by to pro ni bylo těžké vzhledem k fyzickým předpokladům, ale na to musí člověk trénovat. Náš největší problém je, že furt improvizujeme. Že neděláme systematickou přípravu a pořád něco doháníme, lepíme. Pokud chceme být úplná špička, musíme to dělat absolutně systematicky a profesionálně, což se snowboardem úplně nejde. Když budeme mít štěstí, budeme dobří. Ale jestli chceme být dobří pořád, musíme dělat něco víc.

Trenér mužské basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg (vlevo) a lyžařský kouč Tomáš Bank ovládli anketu Trenér roku 2018.

Na druhou stranu, Ester se dá máloco vyčíst. Jednoduše dokonalá profesionálka. Dá se o ní vůbec říct něco negativního?

Samozřejmě, že má i negativní vlastnosti. Rozumná je v poslední době, dřív byly ty výsledky ovlivněné únavou - hlavně když jsme spolu začínali. I já jsem podlehl tomu, že vydrží všechno, a pak jsme přijeli do Svatého Mořice na mistrovství světa a byla totálně unavená. Podlehl jsem jejím přáním, která byla nadhodnocená. Druhá věc je, že chce strašně moc závodit.

Mistrovství světa v Aare začíná už za týden. Co se dá za tu dobu stihnout?

Na začátku sezony jsme měli trochu problémy s tréninky. Pár nám jich odpadlo, což bylo cítit, ale už to pomalu doháníme a možná se na mistrovství světa ukáže, že jsme uspořili síly. Nevím, jestli dokážeme dohnat manko ve slalomu kvůli kombinaci, ale jinak si myslím, že jsme schopni se na Aare docela dobře vyladit.

Jak moc dobře? Tak jako loni v Koreji?

Nechci tipovat, abych na Ester nevyvíjel tlak ještě já. Mám svoje představy, ale říkat je nebudu.