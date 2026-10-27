Chtěl jsem ven z kolotoče. Bank o odchodu od Ledecké, nové práci i návratu Vonnové

Bank se stal závodním šéfem u firmy Kästle, od které Ledecká po olympijské zimě odešla. Bude mít pod sebou někdejší mistryni světa ve sjezdu Jasmine Fluryovou, novou posilu Justina Murisiera, který loni vyhrál sjezd v Beaver Creeku, nebo třeba i Jana Zabystřana.
O ukončení spolupráce s Ledeckou i o své nové práci vypráví v rozhovoru pro iDNES Premium a deník Sport.
Povězte, jak velká je to pro vás životní změna?
Brutální. Zůstal jsem v lyžařském prostředí, ale dělám najednou věci, které neumím, a snažím se je naučit.
Budu Ester fandit, přestože budu na závodech v jiné roli. Myslím, že se spolu dokážeme normálně bavit. A pokud bude chtít s něčím poradit, klidně jí i poradím.