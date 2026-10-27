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Chtěl jsem ven z kolotoče. Bank o odchodu od Ledecké, nové práci i návratu Vonnové

Tomáš Macek

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Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou. | foto: Profimedia.cz

Více než 10 let působil po boku Ester Ledecké. A byla to divoká jízda! V roli lyžařského kouče s ní Tomáš Bank slavil olympijské zlato, bronz z mistrovství světa i čtyři vyhrané závody Světového poháru. Letos to skončilo. Jejich cesty se rozešly.

Bank se stal závodním šéfem u firmy Kästle, od které Ledecká po olympijské zimě odešla. Bude mít pod sebou někdejší mistryni světa ve sjezdu Jasmine Fluryovou, novou posilu Justina Murisiera, který loni vyhrál sjezd v Beaver Creeku, nebo třeba i Jana Zabystřana.

O ukončení spolupráce s Ledeckou i o své nové práci vypráví v rozhovoru pro iDNES Premium a deník Sport.

Povězte, jak velká je to pro vás životní změna?
Brutální. Zůstal jsem v lyžařském prostředí, ale dělám najednou věci, které neumím, a snažím se je naučit.

Budu Ester fandit, přestože budu na závodech v jiné roli. Myslím, že se spolu dokážeme normálně bavit. A pokud bude chtít s něčím poradit, klidně jí i poradím.

Tomáš Bank o Ester Ledecké

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