Ester jela výborně. Chyby pramenily z rychlosti, říká kouč Bank. A co obřák?

Měl jste nervy?

Když jsem viděl, že Ester na Američanku Johnsonovou ztratila jen dvě desetiny, tak jsem si říkal, že by to mohlo vyjít. Johnsonová byla v cíli o vteřinu rychleji než Ester při posledním tréninku a už ten byl skoro nepřekonatelný. Takže jsem věděl, že jela hodně rychlý čas. Ale nervózní jsem byl, to jo.

Až takřka do konce, že? Mezi favoritky patřila i s třicítkou jedoucí Němka Emma Aicherová.

Po dvacítce jsem počítal, že už zbývá asi jen ona. Aicherová je vážně dobrá. Možná ještě Američanka Macugaová, ale ta nemá ve sjezdu tak rychlé lyže jako v super-G… Věděl jsem, že to s ní bude těsné. Skutečně bylo. Ale nakonec dobré.

Ledecká říkala, že udělala asi tak padesát chyb. Jak jste její jízdu viděl vy?

Byla výborná! Chyby pramenily z toho, že měla nejvyšší rychlost. Už na skoku u mezistanice jela hrozně rychle, pak jí to v jedné bráně koplo a až do cíle nedohnala správnou lajnu. Dole ztratila zlato, tak to je. Johnsonová zde jela optimální stopu a trefila ji šíleně. Ester měla těžké ji překonat.

Jaké panovaly podmínky? Dost pražilo slunce, byl jste rád, že má nižší startovní číslo?

Teplo sice bylo, ale jak je pista tvrdá, tak se ani nehne. Naopak, ještě se na ní udělá vrstva mokřejšího ledu, která jede ještě rychleji. Snad jen na kopci se zvedl vítr a foukalo do zad, z čehož jsme měli strach. Ale myslím, že šlo o absolutně férový závod.

TŘI NEJLEPŠÍ. Po sjezdu na MS v Saalbachu se usmívají vítězka Breezy Johnsonová, druhá Mirjam Puchnerová (vlevo) a třetí Ester Ledecká (vpravo).

Ledecká měla v posledních týdnech problémy se zády, pak s virózou. Jak bylo vám, když jste ji v takovém stavu viděl?

Naštěstí jsme měli nějaký čas se se vším vypořádat. Poděkování patří Láďovi Poláškovi (fyzioterapeutovi), který ji dal do kupy. A předtím panu profesoru Kolářovi. Dali ji dohromady normálně, jenom cvičením. Na začátku si tedy moc nevěřila, ale když si kopec osahala, postupně jí rostlo i sebevědomí.

Jak si ceníte tohoto bronzu v porovnání s olympijským zlatem?

Nové medaile jsou vždycky lepší než ty staré, ale olympijskou bude samozřejmě těžko překonávat. Ta byla skvělá, nečekaná. Byla taky bez nervů, protože šla na první místo a nikdo ji už neměl šanci předjet. Teď byla v cíli a nervy to teda byly, ale vyhrála.

A už i na lyžích si může říct, že vybojovala kov na všech velkých akcích.

Ve svých disciplínách je určitě v pětce nejlepších. Což my víme. I když Ester trénuje s ostatními, tak se časy pořád pohybuje třeba i kolem Italky Brignoneové. Patří tam.

Loni jste říkal, že vaším snem je vidět Ledeckou i v obřích slalomech, že na ně má talent. Platí to stále?

Platí a dneska se k němu hodně posunula. V žebříčku WCSL (World Cup Start List) se totiž hodně přiblížila k pěti stům bodům, které by znamenaly, že by teoreticky v obřáku startovala hned za první třicítkou. Už jich má 479. Což by bylo super.

Mohla by nějaký jet teoreticky ještě letos?

Jediné, kde by to vycházelo, by bylo Aare (8. března). Ale ještě jsme se o tom nebavili. Kdyby jela obřák, byl bych samozřejmě rád, ale problém je, že ji zase nechceme utavit. Chce jezdit i snowboard, má to tak nalajnované a vždycky se na něj těší. Po rychlostních disciplínách v Kvitfjellu (26. února až 2. března) snowboardový kouč Justin Reiter počítá s tréninky právě na snowboardu, aby byla připravená na mistrovství světa. Těžko bychom tedy našli místečko.