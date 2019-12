Pohádkový comeback. Před rokem úpěl v bolestech, teď je na vrcholu

Byl to pro něj neuvěřitelný den.



Takový, o kterém sportovci tajně sní. Na který myslí po celou dobu, co leží v nemocnici a doufají v rychlý návrat po těžkém zranění.

Vyhrát v den svého návratu mezi elitní lyžaře světa?

Kdo může říct, že tohle dokázal?

Thomas Dressen po úvodním sjezdu sezony v kanadském Lake Louise určitě. „Návrat roku,“ napsal o víkendu německý Bild.

„Nemám slov. Vážně nevím, co na to říct. Kdybych závod dokončil mezi nejlepšími deseti, byl by to pro mě po návratu fantastický výsledek. Ale vyhrát? To je fantazie, opravdu něco neuvěřitelného,“ rozplýval se.

Druhý Dominik Paris byl o 2 setiny pomalejší.

A úžasný comeback byl dokonán.

Vaz, meniskus, koleno

To na den přesně před rokem prožíval Dressen úplně jiný příběh.

O dost smutnější, nutno říct. Na startu sezony se jel právě zahajovací sjezd v Beaver Creeku. On ve 120kilometrové rychlosti zrovna najížděl na jeden ze skoků na trati.

Ustál ho a vše vypadalo v pořádku, jenže pak německý sjezdař ztratil kontrolu nad lyžemi, nepříjemně upadl a po ledovém sněhu doletěl až do ochranných sítí. Právě náraz a zaháknutí nohy za síť mu zdevastovaly pravé koleno.

Zůstal ležet a nemohl se zvednout. Bylo jasné, že je vážně zraněný.

Před rokem v Beaver Creeku:

Přetrhl si zkřížený vaz v pravém koleni, poškodil vnitřní i vnější meniskus a aby toho nebylo málo, vykloubil si také rameno. Měl po sezoně.

O čtyři dny později podstoupil v mnichovské klinice operaci. „Naštěstí dopadla dobře. Tak za šest až osm měsíců se bude moci vrátit k tréninku na sněhu,“ hlásil lékař Manuel Koehne.

Měsíce pak jen doma sledoval zápolení svých konkurentů ve Světovém poháru i mistrovství světa v Aare. A počítal dny, kdy se bude moct vrátit na sníh.

„Nikdy jsem ale nepropadl nějakému splínu. Co se má stát, to se stane. Hned po operaci jsem se vrhl na rehabilitaci, přemýšlel jsem jen o návratu a makal, jak to jen šlo, abych se dostal zpátky na svou původní úroveň,“ popisoval.

Měl se kam vracet.

První triumf v Kitzbühelu

Do Světového poháru poprvé nakoukl v jedenadvaceti letech.V Saalbachu tehdy dojel sjezd na 39. místě. Dva roky na to už v Beaver Creeku stál poprvé na stupních vítězů.

A měsíc poté vládl na slavném Hahnenkammu.

Kde jinde oslavit první triumf kariéry ve Světovém poháru, než při sjezdu v Kitzbühelu…

„Když jsem tehdy projel cílem, nevěřil jsem tomu, co vidím na tabuli. Myslel jsem si, že si ze mě všichni dělají srandu,“ smál se.

Němec Thomas Dressen se raduje z vítězství v Kitzbühelu.

Nedělali. Po 39 letech tak Hahnenkammu opět vládl Němec.

„Úžasné. Snad nikdy jsem nebyl takhle vzrušený a dojatý. Tohle je velký den pro německé alpské lyžování,“ vzkazoval mu tehdy zraněný krajan Felix Neureuther, majitel pěti medailí z mistrovství světa.

Dressen svou první výhru věnoval zesnulému otci Dirkovi. Na helmě má nalepené číslo 44, které značí dvojité D - iniciály otce.

„Při každé jízdě je tak se mnou,“ říká Dressen. „I po tom zranění jsem na něj často myslel. Rád překonával překážky, i v tomhle byl pro mě motivací.“

Jeho sobotní první triumf po návratu hodně bolel. Přestože je zranění víceméně stoprocentně vyléčené, bolest v koleni úplně nezmizela.

„A může to trvat ještě klidně rok, dva. Ale není to tak, že by mě bolest v něčem omezovala. Jen je to nepříjemné,“ říká.

Triumfům to ale očividně nebrání.