Johaugová potvrdila dominanci i v Oslu a vyrovnala legendu Dählieho

Ženy - 30 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 1:18:54,5, 2. Něprjajevová (Rus.) -1:45,9, 3. Anderssonová (Švéd.) -1:49,9, 4. Östbergová (Nor.) -1:50,1, 5. Kallaová (Švéd.) -2:17,9, 6. Jacobsenová (Nor.) -2:32,1, 7. Pärmäkoskiová (Fin.) -3:51,2, 8. Hennigová (Něm.) -4:11,9, 9. Settlinová (Švéd.) -4:43,0, 10. Išidaová (Jap.) -4:43,6, ...22. Razýmová (ČR) -6:33,6.