Lyžařský šampion Ligety ukončí kariéru světově: na MS v Cortině

„Sedmnáct let jsem závodil ve Světovém poháru a byla to jízda,“ líčil Ligety na webu amerického svazu. „Vždycky jsem říkal, že dokud neskončím, nebudu se ohlížet na to, co jsem všechno dokázal. A teď můžu říct, že jsem opravdu pyšný, co se mi povedlo.“

Ligety první olympijské zlato získal v kombinaci v Turíně 2006, o osm let později v Soči triumfoval v obřím slalomu.

Na kontě má také 25 vítězných závodů ve Světovém poháru, ve kterém také pětkrát získal malý křišťálový glóbus za triumf v hodnocení obřího slalomu. Celkem v seriálu odstartoval do 336 závodů, v 52 z nich byl na stupních vítězů.

„Nejvíc jsem pyšný asi na mistrovství světa ve Schladmingu, kde jsem vyhrál tři zlaté medaile,“ připomněl Ligety šampionát z roku 2013, kde ovládl obří slalom, superobří slalom a kombinaci.

Po ukončení kariéry se chce Ligety věnovat práci v jeho společnosti s lyžařským vybavením a především manželce Mie, tříletému synovi Jaxovi a šestiměsíčním dvojčatům Willovi a Alecovi. „Už prostě nemůžu strávit šest týdnů na cestách. Jednou přijde čas, kdy pro vás rodina bude víc než lyžování, a pro mě ten čas přišel teď,“ prohlásil Ligety.